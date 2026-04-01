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在伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與美國總統川普（Donald Trump）雙雙釋出願緩解戰勢的訊號後，讓投資者燃起美伊戰爭可能即將結束的希望，激勵指數同步大漲，美股週二（31日）全面收高，其中道瓊工業指數飆漲逾1100點。台積電ADR飆漲近7％。道瓊工業指數飆漲1125.37點或2.49%，收報46341.51點；標普500指數上揚184.80點或2.91%，收在6528.52點；那斯達克指數大漲795.99點或3.83%，收21590.63點；三大指數皆創下自5月以來最佳單日表現。費城半導體指數挺升445.86點或6.24%，收7588.20點。自衝突爆發以來承壓的科技股全面反彈。台積電ADR終場大漲21.45美元或6.78%，收337.95美元；輝達（Nvidia）上漲9.23美元或5.59%，收174.4美元，微軟（Microsoft）上漲3.1%。這波漲勢源於一則未經證實的消息，指裴澤斯基安願意在獲得保障的情況下結束戰爭。裴澤斯基安本月稍早也曾發表類似言論，他在社群平台X（舊稱推特）上表示，「結束這場由猶太復國主義政權與美國引發的戰爭的唯一方法，是承認伊朗的正當權利、支付賠償，並提供防止未來侵略的堅實國際保障。」《華爾街日報》報導川普願意在海峽未完全重啟前結束敵對行動；《紐約郵報》隨後報導川普相信戰爭很快會結束，並由其他國家主導重啟荷姆茲海峽。Wealth Alliance總裁迪頓（Eric Diton）表示：「任何朝向結束戰爭的進展，股市都會正面反應，因此出現這波反彈。但我們還沒完全脫離險境。」他補充說：「關鍵在於，如果石油問題尚未解決，市場仍將持續承壓。」儘管股市沉浸在樂觀情緒中，油價仍維持高檔。彭博報導指出，伊朗在杜拜海域攻擊一艘科威特油輪。杜拜政府媒體辦公室在X表示，事件未造成人員傷亡，24名船員均已安全。布蘭特原油期貨上漲4.94%，收在每桶118.35美元，為2022年6月16日以來最高收盤價；不過西德州中質原油（WTI）期貨則下跌1.46%，收在每桶101.38美元。儘管週二大漲，但3月對華爾街而言仍是慘淡的一個月。目前那斯達克指數仍較近期盤中高點下跌超過10%；道瓊與標普500則分別較高點回落超過8%與6%。週二同時是本月最後一個交易日。標普500在3月下跌5.1%，創2022年以來最差單月表現；道瓊下跌5.4%，終結連續10個月上漲紀錄；那斯達克下跌4.8%。三大指數本季亦全面收黑，其中那斯達克跌幅最大，超過7%；標普500下跌4.6%；道瓊下跌3.6%。不過，小型股指數羅素2000（Russell 2000）逆勢上漲，本季約上升0.6%。