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▲義大利在世界盃資格賽中輸給波赫，確定無緣晉級2026世界盃。（圖／翻攝自Google）

義大利領先卻翻車 80分鐘遭扳平

擴編48隊仍進不了世界盃 網紅直呼太誇張

這不是愚人節玩笑，義大利國家足球隊在今（1）日清晨的世界盃資格賽中敗給波赫（波士尼亞與赫塞哥維納國家足球隊），確定無緣2026年世界盃，寫下連續第3屆未能晉級世界盃的難堪紀錄，這支曾4度奪冠的傳統強權，如今卻再次倒在資格賽門口，震驚全球球迷。而體育網紅「我只想寫寫體育」也發文直呼：「義大利慘案再現，確定連三屆錯過世界盃，太慘啦！」事實上，這場關乎晉級世界盃的比賽過程相當戲劇化，義大利在第15分鐘時就靠著莫伊塞基恩（Moise Kean）攻入第一球，義大利大半場維持領先優勢，眼看晉級在望，卻在接近80分鐘時遭對手追平，氣勢瞬間逆轉，進入延長賽後雙方仍僵持不下，最終只能以殘酷的點球大戰決定勝負。進入12碼PK戰後，勝負完全交給臨場心理與運氣，但這一次命運顯然沒有站在義大利這邊，最終這場比賽由波赫國家足球隊笑到最後，將義大利擋在世界盃門外，也讓這場比賽再度成為義大利國家足球隊球迷們心目中的「慘案」。值得一提的是，本屆世界盃擴編至48隊，理論上晉級門檻降低，但世界盃卻依然不見義大利身影，讓不少球迷感到十分格外諷刺，體育粉專「我只想寫寫體育」也發文感嘆：「連名字不熟的國家（古拉索）都進了，就是沒有義大利。」直言結果難以置信。義大利從領先大半場到被追平，最後再到PK落敗，整場比賽充分體現足球的不可預測與殘酷，對義大利來說這是一次世界盃的沉痛打擊，只能再等4年重新來過；而對於義大利的球迷們來說，這次失利無疑是一次巨大的打擊。