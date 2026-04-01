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民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，一度開直播情緒潰堤、爆料新竹市長高虹安拿前黨主席柯文哲700萬元，遭移交中評會裁處。根據《中時新聞網》昨（31）日報導，李貞秀在中評會上拒辭立委，並揚言若被除名，她將去法院提起訴訟。《中時新聞網》昨報導指出，民眾黨中評會30日下午開會找來李貞秀本人親自說明，然而開會卻沒有結論，中評會主委李偉華也語帶玄機，僅稱「是否動用黨紀，我們還要後續討論」。隔日，創黨元老之一、苗栗縣黨部主委賴香伶便大動作發聲明希望李貞秀「知所進退」。根據《中時新聞網》報導，早有中評委發聲要李貞秀知所進退，自己辭職，未料，李貞秀直言「不可能」、「現在不是辭職的時候」，她還說已查過黨內的「紀律評議裁決準則」，若要直接把她除名，她將去法院提出訴訟，才導致中評會最終以「下次再開會討論」結束。不過，李貞秀言下之意就是要柯文哲處理，畢竟她曾說過「除非柯文哲叫我退」，否則會做滿2年。