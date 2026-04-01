今（1）日愚人節咖啡優惠來了！7-11 APP行動隨時取推出指定咖啡41元，最划算是的厚乳拿鐵，相當於下殺超過5折，還有精品美式、精品拿鐵買7送7；全家則有APP隨買跨店取大杯特濃美式、特濃拿鐵買30送30，寄杯只限今天；萊爾富美式咖啡買一送一，全品項拿鐵第二杯5元。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月1日至4月6日
◾大杯拿鐵5杯222元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾大杯美式7杯222元，7折（原價45元、特價32元）
◾梔子花青茶4杯100元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾特大美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜4月3日至4月6日
◾思樂冰大杯／特大杯同規格第2件10元
◾雪淋霜／酷聖霜霜淇淋全口味第二件10元
📍門市｜4月10日至4月14日
◾指定哈根達斯雪糕買4送4
📍APP｜3月30日至4月2日
◾特大杯濃萃美式41元，6.3折（原價65元）
◾特大杯濃萃拿鐵41元，5.5折（原價75元）
◾特大杯厚乳拿鐵41元，4.8折（原價85元）
◾中杯精品美式41元，5.1折（原價80元）
◾冰淇淋紅茶41元，6.3折（原價65元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶41元，5.5折（原價75元）
📍APP｜3月30日至4月8日
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬咖啡系列16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵16杯888元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾指定風味飲系列18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
活動品項：好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵
📍APP｜4月1日至4月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP｜4月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯經典美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜4月1日至4月3日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜4月3日至4月7日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
📍APP｜4月2日至4月6日
◾大杯阿里山極選綜合美式10杯450元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵9杯450元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式8杯450元，5.3折（原價100元、特價53元）
◾大杯單品拿鐵7杯450元，5.8折（原價110元、特價64元）
◾大杯特濃美式14杯450元，5.8折（原價55元、特價32元）
◾大杯特濃拿鐵12杯450元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯燕麥奶拿鐵10杯450元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾焙韻隱山烏龍2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜4月1日至4月6日
◾大杯拿鐵5杯222元，8.1折（原價55元、特價44元）
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◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
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