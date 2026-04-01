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▲李珠珢（中）閨密朴星垠（左一）正式加入Fubon Angels。（圖／記者林柏年攝影）

朴星垠長針眼未癒 戴眼罩出席記者會

▲朴星垠（左4）首度加入Fubon Angels，今在媒體發佈會上正式亮相，背號「8」號的她頂著一頭金色短髮。（圖／記者林柏年攝影）

與悍將早有緣分 這次加盟如同回歸

▲富邦韓籍五本柱朴星垠（左起）、南珉貞、李珠珢、李晧禎、李雅英，在記者會當天首度合體。（圖／記者王意馨攝）

韓職「金星女神」朴星垠日前正式宣布加盟Fubon Angels，與李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎組成「富邦5本柱」，成為新球季最大焦點，她在記者會上以簡單中文喊出「一起拿冠軍」，瞬間炒熱氣氛，也讓球迷對新陣容充滿期待。記者會當天朴星垠因為長針眼戴著眼罩，但她仍敬業出席活動，會後也被週刊直擊入住平價旅店，展現親民的一面。朴星垠日前宣布加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，並出席開幕記者會，不過當天亮相時朴星垠右眼戴著眼罩登場，引發關注，她透露自己因長針眼尚未痊癒，但仍堅持出席活動，不願缺席重要時刻，即使身體狀況未完全恢復，她依舊保持笑容、與粉絲互動，展現職業態度，也讓不少人直呼相當敬業。根據《鏡週刊》報導，記者會結束後，朴星垠在工作人員陪同下離開大直，隨後搭車前往台北松江路一間連鎖旅館，她最終獨自辦理入住，該旅館房價約2,000多元一晚，以外籍啦啦隊成員來說相對樸實，與過去李珠珢等人來台待遇形成明顯對比，也引發外界討論。事實上，朴星垠與悍將球迷並不陌生，早在2024年她就曾以韓國起亞虎啦啦隊身分來台參與活動，與Fubon Angels成員互動密切，甚至在韓國主場接待過她們，此次正式加盟，被不少人形容為「回娘家」，與台灣球迷及粉絲的情感連結相當深。隨著新球季即將開打，朴星垠預計本週再度來台正式投入應援行列，據了解她已與韓籍隊友簽入同一經紀公司，未來將與李珠珢等人一同入住宿舍，持續深化團隊默契，也讓「韓援陣容」更具整體戰力。