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▲曾沛慈近期正式宣布參加《乘風2026》（圖／翻攝自FB 曾沛慈 Pets Tseng）

謝和弦全面禁用歌詞 點名曾沛慈等人過往「侵權」

〈夠愛〉歌詞、版權糾紛 謝和弦、陳德修纏訟多年

馬槽音樂聲明全文

曾沛慈近日宣布參加《乘風2026》（浪姐7），不少粉絲、歌迷們都期待她有機會再唱經典歌曲〈夠愛〉，未料作詞人謝和弦所屬馬槽音樂於在3月30日正式發聲明，明確表示「拒絕授權」，因此確定該曲無法在節目中演出，引發粉絲討論。謝和弦所屬馬槽音樂指出，早在2021年10月31日就已與相關單位達成共識，全面停止〈夠愛〉歌詞的全球授權，範圍涵蓋公開演出、播送及傳輸，此次針對《乘風2026》再次重申立場，強調不會提供任何形式的使用許可，並對無法滿足觀眾期待表達遺憾。謝和弦聲明中也直接點名，包括汪東城、陳德修以及曾沛慈等人，過去在跨年晚會或巡演中演唱〈夠愛〉時，皆未取得作詞人授權，直指為「強行侵權」，顯示自己作為版權方的態度。事實上，〈夠愛〉的版權問題早已延燒多年，謝和弦曾因改編歌曲〈夠愛2.0〉遭作曲人陳德修提告侵權，雙方歷經多年訴訟，最終判決謝和弦與公司須賠償共39萬元，也讓該曲版權爭議更加複雜。此次謝和弦公開拒絕授權，等同讓曾沛慈在《乘風2026》無法演唱她的代表作之一，對節目效果與觀眾期待都造成影響，隨著近來華語樂壇版權爭議頻傳，也再次凸顯音樂授權機制的重要性。不過不少歌迷和網友都表示：「曾沛慈的歌還有很多，不一定要唱〈夠愛〉。」馬槽音樂(OP)做為謝和弦的原創出版單位與代理公司亞神音樂（SP）、Must中華音樂著作權協會達成共識，早已於2021年10月31日起正式停止「全球」《夠愛》一詞的授權、不再提供歌詞的使用。（包含公開演出、公開播送、公開傳輸）然而《夠愛》一詞歷經數年來被「強行侵權」！汪東城&陳德修2023《最美的夜》B站跨年晚會陳德修2023 ARBR 巡迴簽唱會每一場次陳德修2024《適者生存》巡迴演唱會每一場次陳德修2025《本能》巡迴演唱會 8月以前之場次20250628曾沛慈 《曾經以後》巡迴演唱會-北京場上述場次皆未取得《夠愛》作詞人謝和弦之授權，即「強行侵權」演出！為守護音樂著作人之權利，並嚴厲斥責不法之行為屢次混淆社會大眾！本公司再次聲明《夠愛》一詞版權歸屬為謝和弦本人所有！拒絕授權「芒果TV」：《乘風2026》（乘風破浪的姐姐第7季）曾沛慈《夠愛》一詞之演出！對於無法滿足觀眾之期待，深感遺憾！馬槽音樂 2026.03.30