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民進黨2026台北市長人選未定，立委沈伯洋呼聲高，政論粉專《政客爽》因此找出一段沈伯洋談大罷免時的訪談影片，只見他在其中引用泰戈爾的詩句「不要為錯過太陽而流淚」，被《政客爽》狠酸：「我瞬間感動得哭成一個傷心太平洋，台北市長只有沈伯洋才能救台灣！」沈伯洋在一段題為＜無名英雄的覺醒＞的訪談影片中，談到大罷免表示：「我常常說，不要因為看不到太陽而哭泣，你會因為淚水而看不見晚上的星空，意思是說，你不能只看到眼前的勝負與否，要看的是長久以來對台灣民主制度的信任感，大家因為這件事情，變得更為信任」，而同一段影片中，聯電創辦人曹興誠也接受訪問表示：「若把共產黨看成病毒，這次大罷免就是提升了免疫力。」針對這段訪談，《政客爽》狠酸：「看到沈伯洋尊者讀起詩，我瞬間感動得哭成一個傷心太平洋，台北市長只有沈伯洋才能救台灣！唯一支持沈伯洋代表民進黨參選台北市長！」國民黨立委徐巧芯也在底下留言表示：「是提升免疫力，提升我們的免疫力！」