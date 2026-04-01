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▲桃色革命發文轟航空公司反遭網友嗆。（圖／翻攝自桃色革命X@momoirokakumei）

官方甩鍋點名航空公司 網友怒批沒常識

▲桃色革命成員之一的志柿じゅみ，多次來台拍攝啦啦隊影片，並且已經參加樂天女孩選秀。（圖／記者張一笙攝）

網友一面倒開酸 開轟：「偶像不是例外」

日本女團桃色革命日前爆出烏龍事件，成員瀨戶咲稀與陽向樂胡桃原訂飛往沖繩參加活動，卻因機票姓名與證件不符，當場遭航空公司拒絕登機，導致行程被迫取消，也讓粉絲撲空。據了解，瀨戶咲稀與陽向樂胡桃2人被拒絕登機的原因，是因為使用藝名訂機票而遭拒，經紀公司還發文嗆航空公司，讓不少粉絲及網友傻眼，怒轟：「沒常識！」事發後，桃色革命官方在社群發文說明，卻將責任指向Jetstar，甚至抱怨航空公司要求提供「名片」證明藝名與本名關聯，不過這番說法反而引爆輿論，多數網友認為經紀公司缺乏基本常識，批評聲浪迅速擴大。實務上，航空運輸對於身分核對有嚴格規範，機票姓名必須與護照或身分證件一致，這是全球通用的基本安全標準。近年隨著維安需求提升，日本航空業也逐步強化查驗機制，即便是國內線也可能進行身份確認，以防止轉讓或冒名登機。事件曝光後，日本網友幾乎一面倒批評：「第一次出國嗎？」、「如果藝名可以登機那還得了」、「感謝航空公司把關」，不少人直言偶像身份並不代表能例外處理，反而更應遵守規範，確保公共安全。不過也有網友表示，其實日本國內線平常都不會核對身分：「日本的國內航空其實不用本名，一般都不會對證件的，只能說可能廉航比較嚴格！」值得一提的是，桃色革命成員之一的志柿じゅみ本人十分嚮往台灣啦啦隊文化，不僅多次來台拍攝相關影片，甚至已經報名樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls的徵選，與台灣淵源頗深。