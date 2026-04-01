4月1日愚人節沒在開玩笑！根據星巴克官網，「買一送一」咖啡優惠狂喝9天！平均一杯特大杯那堤只要77.5元，還有巧克力可可碎片星冰樂也半價，最便宜星巴克買法推薦一次整理。CAMA CAFE表示，首度攜手運動品牌FILA跨界聯名「義式能量場」，今（1）日起
推出「雙倍濃金獎美式」、「雙倍濃金獎拿鐵」、「西西里咖啡」3款聯名飲品與限定紙杯身，及T恤、側背包與棒球帽等周邊商品。
星巴克：愚人節買一送一咖啡優惠！77.5元特大杯起有星冰樂
星巴克表示，星暖初夏 foodomo指定品項好友分享日，4月1日至4月17日，每週三、四、五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克價格！
◾️特大杯那堤77.5元（2杯優惠價155元／原價310元）、
◾️特大杯焦糖瑪奇朵87.5元（2杯優惠175元／原價350元）、
◾️特大杯巧克力可可碎片星冰樂85元（2杯優惠價170元／原價390元）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
CAMA CAFE：FILA聯名3款新品！周邊商品一覽
CAMA CAFE首度攜手運動品牌FILA跨界聯名「義式能量場」，4月1日至5月15日
推出3款聯名飲品與限定紙杯身，「雙倍濃金獎美式」大杯105元、特大杯120元，「雙倍濃金獎拿鐵」大杯130元、特大杯150元，「西西里咖啡」大杯110元、特大杯125元。
CAMA CAFE全台門市與旗艦店同步推出，導入 S.Café® OCEAN環保機能紗線的服飾系列，包括T恤、側背包與棒球帽等周邊商品。
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星巴克表示，星暖初夏 foodomo指定品項好友分享日，4月1日至4月17日，每週三、四、五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
◾️特大杯那堤77.5元（2杯優惠價155元／原價310元）、
◾️特大杯焦糖瑪奇朵87.5元（2杯優惠175元／原價350元）、
◾️特大杯巧克力可可碎片星冰樂85元（2杯優惠價170元／原價390元）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
CAMA CAFE：FILA聯名3款新品！周邊商品一覽
CAMA CAFE首度攜手運動品牌FILA跨界聯名「義式能量場」，4月1日至5月15日
CAMA CAFE全台門市與旗艦店同步推出，導入 S.Café® OCEAN環保機能紗線的服飾系列，包括T恤、側背包與棒球帽等周邊商品。