我是廣告 請繼續往下閱讀

CoCo：愚人節「綠茶養樂多買一送一」！週三好友日優惠

大苑子：愚人節每日一品20杯5折！25週年優惠

▲大苑子愚人節「每日一品20杯5折」APP行動商城優惠。（圖／大苑子提供）

85度C：愚人節「小桃氣買一送一」！甜蜜不惡搞

得正：珍珠免費加料！全品項飲料優惠

烏弄：免費加料「金糖粿」！

今天是4月1日愚人節，爽喝「買一送一」5大手搖飲料優惠不開玩笑，CoCo都可表示，綠茶養樂多買一送一周三好友日優惠！85度C表示，初戀系甜蜜「小桃氣買一送一」；還有大苑子25周年5折優惠，得正、烏弄都有「免費加料」。本文整理愚人節手搖飲料優惠一次掌握。4月1日愚人節正是CoCo都可週三好友日，相當於綠茶多多買一送一，兩杯只要70元、平均每杯35元爽喝兒時回憶。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。大苑子迎接25週年，APP行動商城「HAPPY BIRTHDAY 25!!」限時活動，愚人節4月1日至4月5日連續5天，早上9:00準時開賣「每日一品20杯5折」優惠（每日限量）。同步串聯會員與永續行動，推出「跟著邱老闆一起喝」任務，4月完成20天跟喝任務，可獲得「25週年紀念T恤」乙件（延續白），依資格確認順序贈送（數量有限，贈完為止）；搭配鳳梨系列飲品、合作循環服飾品牌EVOPURE+推出「鳳梨好袋回家」集點活動，即日起至4月26日，購買鳳梨系列飲品1杯即可累積1點，集滿15點即可兌換限量鳳梨葉纖維提袋乙個。香甜蜜桃融合沁涼氣泡水的輕甜風味，平均每杯30.5元不開玩笑。提醒大家，此活動為節日限定飲品優惠，僅限門市現場購買，不提供寄杯服務；85 Cafe APP外送／自取及電話訂購無此優惠，小桃氣固定微糖、少冰，不開放額外加料。提醒大家，活動請依平台顯示為主；單杯飲品限加料乙份，各門市每日數量贈完為止；活動品項限「珍珠」，恕不替換其他配料；為維護飲品品質，如遇餐點高峰平台暫時關閉，敬請見諒。烏弄表示，2026推出「金糖粿」全新配料，選用溫醇紅糖製作Q彈粉粿、散發楓糖焦香風味。（15元／份）。指定飲品包括：手採阿里山金萱、玉霞紅茶拿鐵、金萱烏龍拿鐵、蜜香紅茶拿鐵、玉霞醇奶茶。​提醒大家，適用於門市現場／電話訂購／Ocard 線上點餐系統（皆含自取及外送）；不適用Uber Eats、foodpanda等外送平台。