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華盛頓巫師隊的球迷或許有機會在例行賽落幕前，見證新援安東尼·戴維斯（Anthony Davis）穿上巫師球衣的首秀。根據美國體育記者西格爾（Brett Siegel）最新報導，因左手韌帶受傷缺陣多時的戴維斯，目前已正式獲准進行「輕度對抗訓練」，這標誌著他的康復進程邁入關鍵的最後階段。現年33歲的戴維斯在本賽季可謂波折不斷。在今年的交易截止日，達拉斯獨行俠決定重組陣容，將這位10次入選全明星的頂尖長人交易至巫師。然而，戴維斯在獨行俠效力期間便遭遇左手韌帶損傷，來到華盛頓後始終處於養傷狀態，尚未為新東家出戰過任何一場比賽。本賽季戴維斯為獨行俠出戰的20場比賽中，場均能貢獻，雖然得分數據創下新秀賽季以來的新低，但他依舊是聯盟中最具威懾力的內線屏障與籃板機器。隨著例行賽進入最後一週的倒數計時，巫師隊並未宣布戴維斯賽季報銷，這顯示出球團仍希望他在休賽季前能與隊友進行實戰磨合。儘管巫師目前的戰績（17勝58負，排名東部第14）已無緣季後賽，但讓戴維斯與同樣是季中加盟的明星後衛崔·楊（Trae Young）以及少主薩爾（Alex Sarr）提前建立默契，將是巫師展望2026-27賽季的重要佈局。不過壞消息是，崔·楊以及薩爾目前也都仍在傷兵名單中，尚未確定能否趕得上在賽季結束前回歸。目前醫療團隊將嚴密監控戴維斯在對抗訓練後的身體反應。若進展順利，戴維斯有望在最後幾場例行賽中以限制上場時間的方式回歸。