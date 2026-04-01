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受伊朗戰爭可能結束消息提振，週二美股強勁上漲，帶動台股今（1）日開盤漲169.34點，來到31892.33點，隨後更飆漲超過1200點，再度回歸33000點關卡；台積電則漲40元報1840元。櫃買指數同步走高，開盤漲1.77點，報309.5點。激勵權值股開盤跟著漲，台積電開盤漲40元，來到1840元；鴻海開盤漲7.5元，來到195元；台達電開盤漲85元，來到1465元。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）首度鬆口表態，德黑蘭擁有「必要的意志」結束與美國和以色列之間的戰爭，但希望獲得這場衝突「不會重演」的保證。美國總統川普告訴「紐約郵報」，他認為與伊朗的戰爭可能很快將結束，其他國家可在沒有美軍協助下，讓荷姆茲海峽重新開放。市場不容忽視的是，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）仍表示，將推進對伊朗的軍事行動，強調會持續「粉碎伊朗恐怖政權」。受戰爭可能降溫的預期影響，國際油價下滑，布蘭特原油期貨下跌約2.8%，西德州原油期貨跌約1%，不過，美國汽油價格仍持續攀升，AAA數據顯示，全美平均油價已突破每加侖4美元。焦點股方面，美股市值最高的輝達週二上漲5.62%，Alphabet上漲5.02%，Meta上漲6.7%。雲端運算公司CoreWeave獲得85億美元貸款用於擴展人工智慧基礎設施，上漲12%。道瓊工業指數上漲1125.37點或2.49%，收報46341.51點；標普500指數上漲184.80點或2.91%，收在6528.52點；那斯達克指數上漲795.99點或3.83%，收21590.63點；費城半導體指數上漲445.86點或6.24%，收7588.20點。