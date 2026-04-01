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前民眾黨主席柯文哲遭一審判刑17年，外界關注藍白合下一步，台北市議員鍾小平日前指出，藍白合也不必等於挺柯文哲，在藍大白小的局面下合作是趨勢，不過，白營都希望他落選，他也自認選情有危機，今年要拚1萬3000票以上。鍾小平30日上《POP撞新聞》分析指出，民眾黨恐怕已無當初的26%支持度，目前大概剩10%，而「藍大白小」局面會讓藍白更好合，這是趨勢，但不必與挺柯文哲綁在一起，這是2件事。而談及媒體人李艷秋痛斥國民黨不該公開挺柯文哲，尤其他們連「清清白白」都喊不出來，鍾小平也大讚李艷秋是媒體良心。不過，身為所謂檢舉柯文哲京華城弊案的「吹哨者」，鍾小平話鋒一轉也提到，白營都希望他落選，而他的選情確實有危機，接下來需多加努力，要拚1萬3000票以上。鍾小平同時也表示，台北市長蔣萬安競選連任毫無懸念，民進黨派出的對手應該會是行政院副院長鄭麗君，不過蔣萬安連任後可能不會參選2028年總統，會改挺台中市長盧秀燕上位，因為盧秀燕近來親美挺軍購舉動，形同在爭取中間選民，會是2028年最適合的總統參選人。