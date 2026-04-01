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民眾黨籍中配立委李貞秀資格爭議延燒，繼內政部長劉世芳日前在內政委員會拒絕備詢後，讓李貞秀只能「空氣質詢」，客委會主委古秀妃今(1)日也鬆口，不會接受李貞秀質詢，「目前不會上台備詢」，就算是聯合質詢，「提問也不會回答」。立法院內政委員會今邀請客委會主委古秀妃列席報告業務狀況，並備質詢。古秀妃會前被問到是否接受李貞秀質詢，她直言「基於行政一體，目前不會上台備詢」。媒體詢問，是否事前已針對日前內政委員會狀況預想過，古秀妃也坦言「是」，至於若發生類似上次聯合質詢的狀況，古秀妃說，會看召委李柏毅這邊的裁示，可能會跟召委對一下，「原則上是不會上台備詢，提問不會回答」。立法院內政委員會先前安排內政部業務報告，當時部長劉世芳拒絕接受李貞秀質詢，導致李貞秀只能「空氣質詢」，之後陸委會、海基會業務報告，國民黨輪值召委廖先翔答應採用「聯合質詢」，但李貞秀上台時，陸委會主委邱垂正仍拒絕回答。