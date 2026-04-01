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美國與伊朗的衝突有望降溫，激勵美股週二收盤反彈，道瓊工業指數更大漲破千點。亞洲股市同樣受惠，日本股市在連續4日下跌後，今（1）日開盤隨即上漲，一度漲超過1800點。由於擔憂伊朗局勢長期化，日經指數截至上月31日為止已連續4個交易日下跌。不過1日開盤隨即上漲逾800點，隨後漲幅持續，更突破了1800點。市場人士認為，由於美國總統川普表示預計將在2到3週內從伊朗撤軍，這大幅提高了投資者對於事態平息的期待。此外，市場分析指出，若原油價格趨於穩定，將對企業業績產生正面影響，因此資金正重新回流股市。不過作為國際原油價格指標的西德州中質原油（WTI），目前依然維持在每桶100美元以上的高檔。截至台北時間8點54分，日經225指數報52912.07點，上漲1848.35點，漲幅達3.62%。韓股方面，韓國綜合股價指數（KOSPI）也受到伊朗戰爭有望提早結束的期待感影響而大幅飆升，開盤報5330.04點，較前一交易日大漲277.58點，漲幅達5.49%。由於漲勢過猛，開盤後不久便觸發了集中交易市場的程序買盤暫停機制，隨後漲幅略有收窄。KOSPI昨（31）日因擔憂中東戰爭長期化而重挫4%，跌至5050點附近，但今日已轉為劇烈反彈。截至台北時間8點23分，KOSPI指數上漲234.41 點，漲幅4.64%，報5286.87點。在首爾外匯市場，韓元兌美元匯率開盤報1508.5韓元，較前一天下跌21.6韓元。昨日匯率一度突破1530韓元，創下金融危機以來的最高點，今日則回歸穩定。