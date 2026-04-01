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西雅圖水手於今日宣布與自家農場頂級新秀愛默生（Colt Emerson）簽下8年9500萬美元（約30億台幣）的超大合約，裡面包含了2034年的球隊選擇權，這打破了由喬里奧（ Jackson Chourio） 先前保持的紀錄（8 年 8,200 萬美元），成為大聯盟史上尚未登上大聯盟的球員所簽下的最大額合約。愛默生是水手隊在2023年大聯盟選秀會中，於第一輪（總順位第22順位）選中的球員。2023年展開職業生涯首秀，當年在新人聯盟（ACL Mariners）與1A莫德斯托（Modesto）總計出賽24場，打擊率高達 .374，並成功幫助莫德斯托隊奪下加州聯盟（California League）總冠軍。今年年僅20歲的愛默森是大聯盟排名第7的頂級新秀。儘管他比本賽季3A球員的平均年齡小了約 7歲，但這他在塔科馬雨人隊（Tacoma Rainiers）仍交出了很好的成績單：在15個打席中，打擊率 .357，包含一支二壘安打、一支全壘打，且OPS高達 1.000。在小聯盟生涯累積227場比賽中，愛默生的打擊率為 .288，累積167分得分、23 支全壘打、130分打點、138次保送以及37次盜壘；他的上壘率達 .398，長打率 .445，整體攻擊指數（OPS）為 .843。在守備位置上，他主要出賽於游擊手，也曾擔任過三壘手與二壘手。前一位紀錄保持人是密爾瓦基釀酒人隊的喬里奧，他當初簽下的是 8 年 8,200 萬美元的合約。年僅22歲的喬里奧，於2024年完成大聯盟初登板，並在該年成功站穩大聯盟，148場出賽中敲出145支安打、打擊率.275、21支全壘打、20次盜壘成功。而去年喬里奧是釀酒人能夠打進季後賽的大功臣，打擊率.270、21支全壘打、78分打點、21次盜壘。成為 MLB 史上第一位在22歲前就連續兩季達成20-20的球員。