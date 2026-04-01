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首波鋒面通過 今明兩天降雨機率高

▲氣象署提醒，清明連假期間有鋒面影響台灣，尤其周六全台有雨，還要注意局部大雨出現。（圖／中央氣象署）

清明連假雨勢加大 周六周日下到發霉

▲未來一周全台皆為多雨天氣，據各國預報模式，西半部累積雨量預報圖呈現紫紅一片。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

下周一收假還有鋒面 開工後逐漸放晴

2026清明連假天氣預報

清明連假即將到來，全台民眾需密切留意天氣變化，今年恐怕不再是「清明時節雨紛紛」，而是迎來劇烈的「轟隆隆」陣雨，綜合中央氣象署、各氣象專家預報，台灣連續受到3波鋒面影響，周末、下周一雨勢最顯著，這波降雨將是入春以來最強猛春雨，不僅中北部將出現雷雨，南台灣也明顯變濕。氣象署說明，今（31）日第一波鋒面通過，中部以北有陣雨或雷雨，在這波鋒面影響下，北台灣氣溫明顯下降，白天高溫22至23度，夜間至清晨的低溫可能下探到16度；周五（4月3日）雖然雨勢稍緩且白天悶熱，但入夜後第二波鋒面就會迅速接近，各地降雨機率再度攀升。氣象專家賈新興指出，清明連假的周六至周日（4月4日至4月5日），第二波鋒面報到並帶來猛烈雨勢。周六高雄以北有陣雨，並伴隨局部雷雨發生，西半部要嚴防「大雨、雷擊、強陣風」的威脅，這種強烈對流發展旺盛的天氣型態，民眾連假外出一定要攜帶雨具或安排雨備。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提及，未來一周全台皆為多雨天氣，西半部累積雨量預報圖呈現紫紅一片，這波降雨雖然以時陰時雨的型態為主，不是連續不斷的下，即使目前的降雨量未必能讓水庫大幅解渴，但對中北部及南部的旱象有所助益，下周一（4月6日）第三波鋒面接力來襲，賈新興強調，當天彰化以北都有局部短暫陣雨或雷雨，彰化以南、宜花東也會出現零星短暫雨，直到下周二、下周三（4月7日至4月8日），鋒面雨帶才會逐漸減弱，整體天氣趨向多雲時晴，白天氣溫再度回暖偏熱。台中以北、宜蘭、東北角有零星短暫雨，午後在竹苗以南的山區有短暫雨勢。台灣各地早晚低溫16至22度，白天高溫在北部、宜花22至28度，中南部及台東26至32度。高雄以北、宜蘭全天都有陣雨，西半部要特別注意「雷雨」，高屏、花東也有零星短暫雨。台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。清晨依舊全台有雨，上午過後台中以北雨勢趨緩，但鋒面尾巴影響，花東、高屏仍有短暫雨勢，午後各山區也有短暫雨。台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。全台有雨，彰化以北要注意局部雷雨台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。