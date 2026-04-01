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北韓經常對周邊國家發動文攻武嚇，為全球著名的麻煩製造者。不過，根據昨日韓國媒體公布的解密文件顯示，1990年代中期南韓與中國關係日益增長，中國時任領導人江澤民更於1995年11月訪問首爾，北韓為了報復，甚至向北京威脅要與台灣建立外交關係。對此，外交部長林佳龍今（1）日表示，台灣秉持積極參與國際事務，也會跟平等待我之國家交往，至於特定新聞需要釐清，他不做評論。韓聯社報導，1992年中國與韓國建交，3年後中國安排時任領導人江澤民訪問首爾，但這項作激怒北京傳統盟友的平壤。韓國外交部公布的1995年外交文件揭露，北韓曾在當年6月舉行的國家智庫專家會議中，就中國與南韓關係日益密切予以痛斥。中方就北韓當時對台灣的態度表達疑慮，北韓專家則強硬反問：「既然中國和南韓正在進行高層交流，為什麼北韓不應該對台灣發展關係？」甚至包括「被迫考慮建立正式外交關係」。立院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍報告「台馬 ECA生效後之經貿效益分析及台吐、台帛氣候防護合作成效」，併請經濟部、財政部、農業部列席，並備質詢。針對韓國媒體報導北韓曾不排除跟台灣建交，林佳龍受訪時回應表示，「台灣秉持積極參與國際事務，也會跟平等待我之國家交往，至於特定新聞需要釐清，我們不做評論。」