我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏克立（如圖）被爆婚內出軌，與2女有不正當關係，今稍早發布聲明反擊。（圖／翻攝自夏克立臉書）

▲夏克立（如圖）反擊爆料，沒有和P女、A女發生關係。（圖／Chris Downs臉書）

加拿大籍藝人夏克立去年8月遭狗仔葛斯齊爆料婚內出軌、與女粉絲A女有不正當關係、並要求P女墮胎，引發譁然，今（1）日一早他本人透過社群發布926字長文聲明，澄清沒有和P女發生關係，更沒有懷孕，針對A女，夏克立坦言在2020年與前妻黃嘉千分居後，與其差點交往，不過仍沒有發生關係，夏克立今稍早透過社群IG聲明，逐一回覆與P女、A女的關係，前者30多歲，於2025年1月聯繫上夏克立，希望跟男方生孩子，但夏克立明確拒絕「我不要有小孩」、「我已經有」，強調沒有和女方發生過性關係，「如果她真的懷孕了，她反而會把孩子生下來以此要挾和勒索我。」透露自己被威脅誹謗、索取金錢，將在往後法庭上公開證據。針對A女，夏克立則表明，「在我2020年分居之後，有一位我在意、也差點交往的女性，我們從未發生過性關係。她是39歲，並不是某些說法暗示的未成年人。在我分居之前，我們只是朋友（事實上，我甚至還曾試著把她介紹給一位朋友），所以我的女兒和其他人也見過她。之後我告訴她我們不合適，她威脅如果我離開就要毀掉我。」