加拿大籍藝人夏克立去年8月遭狗仔葛斯齊爆料婚內出軌、與女粉絲A女有不正當關係、並要求P女墮胎，引發譁然，今（1）日一早他本人透過社群發布926字長文聲明，澄清沒有和P女發生關係，更沒有懷孕，「我是在被威脅誹謗的情況下被索要金錢。我有證據，這件事將會在法庭上處理。」針對A女，夏克立坦言在2020年與前妻黃嘉千分居後，與其差點交往，不過仍沒有發生關係，「之後我告訴她我們不合適，她威脅如果我離開就要毀掉我。」
夏克立今稍早透過社群IG聲明，逐一回覆與P女、A女的關係，前者30多歲，於2025年1月聯繫上夏克立，希望跟男方生孩子，但夏克立明確拒絕「我不要有小孩」、「我已經有」，強調沒有和女方發生過性關係，「如果她真的懷孕了，她反而會把孩子生下來以此要挾和勒索我。」透露自己被威脅誹謗、索取金錢，將在往後法庭上公開證據。
針對A女，夏克立則表明，「在我2020年分居之後，有一位我在意、也差點交往的女性，我們從未發生過性關係。她是39歲，並不是某些說法暗示的未成年人。在我分居之前，我們只是朋友（事實上，我甚至還曾試著把她介紹給一位朋友），所以我的女兒和其他人也見過她。之後我告訴她我們不合適，她威脅如果我離開就要毀掉我。」
🔺夏克立聲明
第一部分
如果一頭驢說天空是綠色的，你沒有必要浪費時間去和它爭論。有些事情根本不值得理會。
現在，我的人生中有更重要的事情需要專注。我很感激那些相信我、支持我、且不要求我不斷自證的朋友。
不過，簡單回應一下這些不實資訊：
一些從未被媒體更正的事實：
• 如果你聽完整音頻在4:10處，你會聽到我說：如果她懷孕（事實上她並沒有），「那不是我的。」這一段在所有媒體版本中都被剪掉了。
• 還有一整段對話被刪除了，她當時請求我幫她生一個孩子。這也是為什麼我會回應：「我不要有小孩」和「我已經有」。
• 她三十多歲，是在2025年1月、我離婚之後才第一次聯絡我。
• 我的私生活不關任何人的事（尤其是在離婚之後），但為了說明清楚：我沒有和她發生過性關係。她沒有懷孕（如果她真的懷孕了，她反而會把孩子生下來以此要挾和勒索我——想一想就知道）。
• 我是在被威脅誹謗的情況下被索要金錢。我有證據，這件事將會在法庭上處理。
• 我也明確表示過，我不想和她或我的經紀人有任何關係。
• 在我努力爭取見我女兒、已經非常困難的時期，她和我前經紀人不斷騷擾我。這一點在媒體音頻中也被刪除了。
• 你所聽到的語氣，是在持續的壓力與騷擾下，又一次接聽深夜電話後的結果。
第二部分
關於第二個女人：
在我2020年分居之後，有一位我在意、也差點交往的女性。
我們從未發生過性關係。她是成年人（39歲），並不是某些說法暗示的未成年人。在我分居之前，我們只是朋友（事實上，我甚至還曾試著把她介紹給一位朋友），所以我的女兒和其他人也見過她。
之後我告訴她我們不合適，她威脅如果我離開就要毀掉我。她後來跟到加拿大，我拒絕與她見面，也確實從未見過。她被我的前經紀人、其狗仔朋友以及其他人聯繫，協助對我進行誹謗。
相關信息已經交由警方，並將用於法庭，因此我不能再多說。所謂「與多名粉絲發生關係」並不存在，她實際上只提到兩個人。有一位中國的製片人因為我拒絕與他合作，想要抹黑我。他會利用AI來造謠，並且已經在中國的社交媒體上冒充我。
我沒有在中國與任何人發生過性關係。我已經離婚，從原則上講我是可以的，但我沒有。
台灣的媒體環境已經被聳動化、不實信息和誹謗所主導。很少有人有資源去對抗它，因此要起訴他們並不容易。這對社會的年輕人來說是一個非常不良的示範。
我認為，媒體以及部分社會管理者針對我，其中一個原因是我公開反對兒童疏離問題。
幾個月前，我低調前往台灣，並對相關狗仔提起了刑事案件。接下來的事情將交由法律程序處理。
我現在的重心在它應該在的地方——撫養我的第二個小天使，建立一個平靜而有意義的生活。
謝謝。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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針對A女，夏克立則表明，「在我2020年分居之後，有一位我在意、也差點交往的女性，我們從未發生過性關係。她是39歲，並不是某些說法暗示的未成年人。在我分居之前，我們只是朋友（事實上，我甚至還曾試著把她介紹給一位朋友），所以我的女兒和其他人也見過她。之後我告訴她我們不合適，她威脅如果我離開就要毀掉我。」
第一部分
如果一頭驢說天空是綠色的，你沒有必要浪費時間去和它爭論。有些事情根本不值得理會。
現在，我的人生中有更重要的事情需要專注。我很感激那些相信我、支持我、且不要求我不斷自證的朋友。
不過，簡單回應一下這些不實資訊：
一些從未被媒體更正的事實：
• 如果你聽完整音頻在4:10處，你會聽到我說：如果她懷孕（事實上她並沒有），「那不是我的。」這一段在所有媒體版本中都被剪掉了。
• 還有一整段對話被刪除了，她當時請求我幫她生一個孩子。這也是為什麼我會回應：「我不要有小孩」和「我已經有」。
• 她三十多歲，是在2025年1月、我離婚之後才第一次聯絡我。
• 我的私生活不關任何人的事（尤其是在離婚之後），但為了說明清楚：我沒有和她發生過性關係。她沒有懷孕（如果她真的懷孕了，她反而會把孩子生下來以此要挾和勒索我——想一想就知道）。
• 我是在被威脅誹謗的情況下被索要金錢。我有證據，這件事將會在法庭上處理。
• 我也明確表示過，我不想和她或我的經紀人有任何關係。
• 在我努力爭取見我女兒、已經非常困難的時期，她和我前經紀人不斷騷擾我。這一點在媒體音頻中也被刪除了。
• 你所聽到的語氣，是在持續的壓力與騷擾下，又一次接聽深夜電話後的結果。
第二部分
關於第二個女人：
在我2020年分居之後，有一位我在意、也差點交往的女性。
我們從未發生過性關係。她是成年人（39歲），並不是某些說法暗示的未成年人。在我分居之前，我們只是朋友（事實上，我甚至還曾試著把她介紹給一位朋友），所以我的女兒和其他人也見過她。
之後我告訴她我們不合適，她威脅如果我離開就要毀掉我。她後來跟到加拿大，我拒絕與她見面，也確實從未見過。她被我的前經紀人、其狗仔朋友以及其他人聯繫，協助對我進行誹謗。
相關信息已經交由警方，並將用於法庭，因此我不能再多說。所謂「與多名粉絲發生關係」並不存在，她實際上只提到兩個人。有一位中國的製片人因為我拒絕與他合作，想要抹黑我。他會利用AI來造謠，並且已經在中國的社交媒體上冒充我。
我沒有在中國與任何人發生過性關係。我已經離婚，從原則上講我是可以的，但我沒有。
台灣的媒體環境已經被聳動化、不實信息和誹謗所主導。很少有人有資源去對抗它，因此要起訴他們並不容易。這對社會的年輕人來說是一個非常不良的示範。
我認為，媒體以及部分社會管理者針對我，其中一個原因是我公開反對兒童疏離問題。
幾個月前，我低調前往台灣，並對相關狗仔提起了刑事案件。接下來的事情將交由法律程序處理。
我現在的重心在它應該在的地方——撫養我的第二個小天使，建立一個平靜而有意義的生活。
謝謝。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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