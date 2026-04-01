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2026年台東縣長選舉，民進黨已徵召立委陳瑩披袍參選，不過，曾多次參選台東縣長的前立委劉櫂豪透露，正在思考要不要第七度參選台東縣長，引起外界關注。對此，陳瑩今（1）日受訪時表示，關於劉的事情，交給大人去擔心就好，相信經過這麼長的時間，大人的恩怨也該落幕，目前正協調中，不用太多揣測。傳出劉櫂豪可能再度角逐縣長，陳瑩上午在立法院受訪時表示，劉櫂豪還沒表態，現在都尊重大家想法，她是候選人，該忙的事情是認真拜訪、拜票，關於劉的事情，交給大人去擔心就好。陳瑩直言，相信經過這麼長的時間，大人的恩怨也該落幕，目前在協調中，暫時不用太多揣測。傳出台東綠營傳出30日有不公開內部會議，由秘書長徐國勇親自主持，陳瑩說，這不是協調會，是她的擴大輔選會議。至於劉櫂豪是否選到底？陳瑩說，不是很清楚劉真正的想法，但劉也蠻勤走，希望大家最後方向一致。