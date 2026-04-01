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芝加哥小熊隊外野手鈴木誠也確定將於近日重返比賽實戰。總教練克雷格·康塞爾（Craig Counsell）明確表示：「他預計將在這次客場遠征期間開始進行復健賽。」當地新聞台「Marquee Sports Network」於今（1）日在X上發布了總教練在對陣天使隊賽前的記者會內容。鈴木是在第六屆世界棒球經典賽（WBC）對陣委內瑞拉的八強賽中，嘗試盜壘時受傷。回到春訓營後，被診斷為右膝後十字韌帶輕微損傷，並以傷兵名單的身分迎來開幕。總教練說明道：「今天他進行了最後的測試，內容包含在壘包間緊急停走、不可預測的動作以及滑壘。」並接著表示：「結果顯示，我們目前的狀況非常好。」小熊隊將從3日（同4日）起在客場與守護者隊、光芒隊進行6連戰。在球隊遠征期間，鈴木預計將在旗下的小聯盟球隊重返實戰。雖然回歸大聯盟時間尚未定案，但總教練表示：「目標是讓他回到右外野守備。只要他做好守備工作，我們就會讓他回到大聯盟名單。」