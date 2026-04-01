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知名網紅「蹦闆」千萬休旅車遭扣牌！3月28日凌晨，中壢警方在執行路檢勤務時，攔查到蹦闆（呂育銓）名下的藍寶堅尼，意外發現負責開車的司機竟然「無照上路」，原來，當晚蹦闆雖因飲酒特別找來代駕，卻因應徵時疏忽未檢查對方是否持有駕照，不僅自己與司機雙雙挨罰3萬6千元，愛車更面臨扣牌3個月的處分。對此蹦闆無奈表示「誰會花錢請沒駕照的司機」，強調自己也是被攔下後才知情，目前已讓該名司機暫時離職。事發在3月28日凌晨，中壢警方執行封閉式路檢勤務，攔查到網紅「蹦闆」（呂育銓）的千萬藍寶堅尼休旅車，當天蹦闆因有飲酒，請來一名司機代駕，自己則坐在車內，怎料，幫忙開車的人竟根本沒有駕照。雖然蹦闆本人並非實際駕駛人，但根據《道路交通管理處罰條例》規定，車主若允許無照者駕駛其車輛，將面臨連帶處分。因此警方當場除了對該名代駕開出3萬6千元罰鍰外，身為車主的蹦闆也同樣被開罰3萬6千元，而這輛千萬休旅車更當場被吊扣牌照3個月。對此，蹦闆表示，28號那天因為自己有飲酒，才請司機代駕，而該名司機已任職約兩至三個月，當初應徵時因疏忽未檢查對方的駕照，感嘆表示「哪有人會花錢請沒駕照的司機」，強調自己也是直到警方攔查後才得知。蹦闆表示，會尊重並全面配合警方的相關處置，同時也透露事後已讓該名司機暫時離職，待對方重新取得駕照後，再視情況決定是否讓其回任。他也無奈地說「因為我總不能每一台車給你開，然後只要一臨檢，我一台車要被扣一塊牌吧！」