單筆消費限購4個條款，無法一個套餐直接加購4個公仔，《NOWNEWS今日新聞》記者實測全組買法破解，需要買4個套餐才能一次加購本周4款角色。

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麥當勞：愚人節瑪利歐公仔開賣！49元可挑款不用抽盲盒

《NOWNEWS今日新聞》記者開箱實拍12款，手掌大小的《超級瑪利歐》角色公仔很有立體感，最欣賞這次搭配電影「無敵星」的星星扣環，可以旋轉、翻面，從桌上擺飾變成包包吊飾，相當實用。

▲麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》第一波開賣瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.共4款公仔。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞：瑪利歐公仔限購4個有貓膩？記者實測全組買法

無法一個套餐直接加購4個公仔，《NOWNEWS今日新聞》記者今實測全組買法破解，需要買4個套餐才能一次加購本周4款角色。但好處是，一次收藏全套不用浪費賭盲盒機率。

▲麥當勞瑪利歐公仔單筆消費限購4個，一個套餐只能加購49元獲得一個，想要入手4個公仔需買4個套餐。（圖／記者蕭涵云攝）

漢堡王：4月「買一送一」優惠券！

▲漢堡王4月「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券。（圖／漢堡王提供）

麥當勞今（1）日愚人節開賣《超級瑪利歐銀河電影版》公仔，不過有接下來周周有新款，本文一次整理全系列12款公仔。麥當勞最新聯名在台上映的續集《超級瑪利歐銀河電影版》！今4月1日愚人節開賣第一波。掃描公仔外盒QR code，還能進入《超級瑪利歐》世界，免費體驗超級瑪利歐專屬電影數位場景。麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》今開賣！全套12款角色公仔。在麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速販售（McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主），提醒大家，公仔不提供單買，每筆消費限購4個（不限款式）。換言之，麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔共12款，4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準），連續三周、周周有新款，每周依序推出4款角色。再推薦即日起兒童餐Happy Meal也換上《超級瑪利歐》主題包裝，集結瑪利歐、碧姬公主、耀西與庫巴Jr.等經典角色，推出限量《超級瑪利歐》主題讀本。漢堡王表示，今4月1日愚人節起推出「迎夏尋堡趣」優惠券，雞塊、辣薯球、洋蔥圈及飲料共12款「買一送一」，70種選擇的「1+1自由配」49元起、還有69元及89元共三種價格組合，爽吃「雙堡超值組」和「雙人分享餐」、附餐點心加量還更便宜的「單人獨享餐」，每人百元有找。漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。