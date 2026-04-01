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▲現場攤位吸引大量頂尖學子駐足。（圖／SWAG 提供）

亞洲成人直播產業競爭升溫，平台也開始把戰場延伸到人才市場。SWAG 近日首度跨足越南，直接進入當地頂尖學府招募工程師，顯示其國際擴張策略已正式啟動。此次SWAG參與的是河內國家大學工程與技術大學（Vietnam National University – University of Engineering and Technology）的徵才博覽會，這也是平台首次在越南招募軟體工程師。現場由研發（RD）團隊四大技術領域負責人親自出席，與學生面對面交流，吸引不少資訊領域頂尖學子關注。SWAG表示，選擇越南作為海外人才布局首站，主要看中當地年輕人口結構優勢，以及快速成長的科技產業環境。公司希望透過招募具備國際視野與紮實技術能力的人才，為產品帶來更多元且在地化的創新思維。此外，這次參展不僅是單純徵才，更被視為品牌邁向全球化的重要一步。透過與當地學生及工程人才的直接互動，SWAG也在尋找潛在合作夥伴，為未來東南亞市場拓展鋪路。業界觀察指出，近年東南亞已成為科技與數位內容產業的重要戰場，從電商到娛樂平台競爭激烈。企業若能及早布局人才與市場，將有助於提升競爭優勢並擴大影響力。隨著國際科技企業紛紛南進，越南正逐漸成為區域人才重鎮。SWAG此次動作，也反映出數位平台產業不再只拚流量，更積極搶攻技術與人才，為下一波成長預做準備。