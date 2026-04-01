我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院日前通過，放寬外籍幫傭申請資格，只要家中有一名未滿12歲兒童就能申請，協助打理家務。但托盟等團體3月31日召開記者會，認為放寬外傭只是階級、族群、性別的多重剝削政策。對此，勞動部長洪申翰今（1）日說，勞動部推出以日申請的「彈性育嬰留停」，對於男性參與照顧有相當成效。行政院拍板，現行資格3名以上6歲以下子女；4名以上12歲以下的子女，其中至少2名為6歲以下，放寬為只要家中有1名12歲以下兒童就能申請，就安費為5000元，若家中有身障特境兒童或遲緩兒等特殊情況等符合4種條件，則就安費為2000元，初估有144萬戶家庭具申請資格，最快在4月13日開放民眾申請受理。但是台灣勞工陣線、婦女新知基金會、托盟等團體3月31日召開記者會再次反對外籍幫傭政策，並讚許北市府所提的減少工時為職場育兒友善，比勞動部的「放寬外籍幫傭」更有幫助，認為外傭政策是階級、族群、性別的多重剝削政策，因為只有有錢人可以申請外傭，而外傭不乏面臨剝削問題，且可能還依此被企業要求延長加班等問題。對此，洪申翰僅表示，勞動部一直以來都致力於營造育兒友善的職場相關制度，如今年元旦實施的「彈性育嬰留停」，可以以日申請育嬰假，前3個月的施行的成效大家可以看到，其實施行的成效是很好的，目前申請的筆數已經超過1萬筆了，男性申請的比例，已經到49.6%，幾乎是一半了，顯示更多爸爸願意出面當神隊友。至於放寬外傭恐打擊到國內保母就業，應該提出國內衝擊評估，但本月即將申請但還沒有看到相關報告。洪申翰表示，相關的評估從去年我們就一直在評估，其實並不是在上個月才開始評估，因為也是有這些評估，所以我們才能夠設計相關的配套，那這個配套包括特殊家庭的優先，也包括對於本國工作者在就業、在擴大勞務市場上面，來去做協助來去做支持這樣的部分。但他受訪中始終未鬆口，何時公布衝擊影響評估。