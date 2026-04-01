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重度二尖瓣逆流開心手術修補 醫：已列入歐美標準治療指引

一名78歲奶奶近年來反覆出現走路就喘、夜間無法平躺睡覺、下肢水腫及疲倦無力等情形，本以為只是年紀大循環不良，經就醫後發現為「二尖瓣退化」導致重度逆流，進而產生心臟衰竭的現象。經過微創手術，隔日即可下床活動，國泰綜合醫院心血管中心醫師蘇彥伯說，由於奶奶年紀偏高、體能不佳且合併高血壓糖尿病等慢性疾病，不適合接受傳統開心手術，經心臟內、外科團隊完整評估後，建議採用「微創經導管二尖瓣緣對緣修補術（Mitral TEER）」治療，術後隔日即可下床活動，呼吸困難明顯改善，順利出院返家。蘇彥伯指出，二尖瓣逆流是高齡者常見的退化性瓣膜疾病之一，當二尖瓣無法緊密關閉時，血液在心臟收縮時會倒流回左心房，造成心臟擴大、肺水腫及心衰竭。蘇彥伯說，常見症狀包括走路易喘、夜間呼吸困難、下肢水腫、疲倦無力等；若未妥善處理，將顯著增加心衰竭住院率及死亡風險。過去治療重度二尖瓣逆流主要以開心手術修補或置換瓣膜為主，但高齡或合併慢性病患者手術風險高、恢復期長。蘇彥伯表示，近年發展微創經導管二尖瓣緣對緣修補術，傷口小、恢復快、住院天數短，且能有效改善症狀與生活品質。目前該治療已在歐美列入標準治療指引中。蘇彥伯補充，目前經導管瓣膜緣對緣修補術（TEER）已可應用於二尖瓣與三尖瓣逆流的高手術風險族群，心臟瓣膜發生病變的患者應由心臟內外科共同評估最適合的治療策略，讓能手術者接受最佳標準手術，老弱高風險者則有安全的導管治療選項，為過去只能藥物控制的患者提供有效且安全的新選擇。