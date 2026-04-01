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針對韓國電子入境卡將台灣列為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，外交部要求韓方在昨日前回應。外交部長林佳龍今（1）日表示，韓方回覆需要時間修改，所以就暫緩更改我方入境登記卡名稱。韓國電子入境卡持續將台灣錯列為「CHINA（TAIWAN）」，外交部日前指出，1日起將「外僑居留證」中原列「韓國」（Korea）的名稱調整為「南韓」(South Korea)，韓方昨（31）日前若未正面回應，將在「台灣電子入國登錄表」的韓國的標示採取相應作為，韓國外交部昨天回應將就此問題協商。立院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍報告「台馬 ECA生效後之經貿效益分析及台吐、台帛氣候防護合作成效」，併請經濟部、財政部、農業部列席，並備質詢。媒體詢問韓國更新入境系統，有規定期限嗎？林佳龍受訪時表示，我方收到韓方政府說明，他們也有希望給他們時間，對於入境電子化資料進行修改，也看到媒體報導他們有些為了便利入境通關的修改，所以就暫緩更改我方入境登記卡，給他們時間，台韓來往交流非常多，期待 雙方政府秉持平等相互尊重原則，來積極促進兩國交流。媒體詢問有期限嗎？林佳龍說，韓方有提到會儘速，「我們就給他們時間。」