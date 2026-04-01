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▲李晶晶（右）偶爾會在IG上分享和女兒（左）的日常合照，對女兒也相當用心栽培。（圖／IG@jingjing6136）

74歲的宏仁集團總裁王文洋近日爆出和一名20歲女大學生談起「忘年戀」，兩人相差54歲的年齡差立刻引發外界熱議。不過，大家討論的焦點不只放在這段戀情，還延燒到他年僅16歲的孫女上，也就是王泉仁與李晶晶的女兒Elizabeth。緋聞女友和孫女年齡只差4歲，驚人的輩分對比成為網友議論話題。根據《鏡週刊》報導，現年74歲的王文洋，和這名20歲女大生已經穩定交往約半年，感情進展相當快。戀情一曝光，外界也開始重新關注王家背景。有網友發現，在王文洋談戀愛的同時，16歲的孫女Elizabeth正值青春期，和傳聞中的「準祖奶奶」年紀相近，只差4歲，讓不少人直呼太衝擊。身為台塑家族第四代，Elizabeth從小就在關注中長大。媽媽李晶晶也常在社群分享她的生活。16歲的她遺傳媽媽的高挑身材，一雙長腿相當吸睛，外型和氣質在同齡名媛中很亮眼，已經有成熟自信的感覺。除了外型出眾，Elizabeth在課業和才藝上也很突出。在媽媽的用心栽培下，她不只舞蹈表現亮眼，還同時接觸科學與音樂，發展相當全面。去年曝光的照片中，她穿著洋裝、氣質優雅，已經有名媛架式，被看好是未來的新生代焦點人物。李晶晶對女兒的教育走開放路線，母女互動就像姊妹一樣親近。兩人常一起滑雪、跳舞，也會出席各種活動，透過生活體驗拓展視野。如今隨著王文洋緋聞延燒，讓孫女也意外成為輿論焦點。