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民眾黨籍中配立委李貞秀資格爭議事件延燒，日前她開直播情緒痛哭，爆料新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬，引爆黨內怒火移交中評會裁處。隨後媒體爆料，李貞秀在中評會上拒辭立委，直言「只有柯文哲可以叫我退」，稱被除名要去法院提起訴訟。李貞秀今(1)日被問及此事，全程尬笑，稱民眾黨會按照制度、尊重制度；至於是否有說「除非柯文哲叫我退」，她則說「我說的是制度之外，制度之內就是按照制度」。根據《中時新聞網》報導指出，李貞秀日前在民眾黨中評會上，拒絕中評委要求「知所進退」、「可不可以自己辭職」，直言「不可能」、「我現在不是辭職的時候」；報導更指出，李貞秀聲稱查過黨內「紀律評議裁決準則」，最多只能停權，若要直接除名，她要去法院提出訴訟，更指出李貞秀曾說「除非柯文哲叫我退」，否則會做好2年。李貞秀原本今天上午登記到內政委員會質詢，但稍早改為書面質詢，被外界解讀是在躲媒體。大批媒體則到他的國會辦公室外堵訪，面對詢問中評會氣氛是否不太好、被要求知所進退，李貞秀全程努力擠出微笑，稱氣氛沒有不好，台灣民眾黨會按照、尊重制度。面對媒體詢問，是否說過「除非柯文哲叫我退」，她先是否認不是這樣，稱台灣民眾黨按照制度，但下秒隨即表示「我說的是制度之外，制度之內就按照制度，制度之外，本來民眾黨就是柯主席創辦，我想所有黨員都會尊重他的意見」。媒體再問，只有柯文哲才能辭職？李貞秀二度否認「沒有，我剛剛講了，那個是制度之外的，柯主席講話大家都會很尊重，都會聽，一定都是照制度來」。至於今天是否還會到內政委員會質詢，李貞秀表示，今天還有其他事情，所以改成書面質詢。