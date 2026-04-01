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加密貨幣熱潮持續升溫，越南政府也開始出手整頓市場秩序。最新政策直接對個人交易開徵固定稅率，顯示當局不再放任灰色地帶，而是加速將數位資產全面納入監管體系。根據《商業時報》（The Business Times）報導，越南自2026年3月27日起實施第32號公告（Circular 32），規定無論是否為當地居民，所有個人每次進行加密貨幣交易，都需繳納0.1%的個人所得稅。外國機構若透過越南合法平台交易，同樣須支付0.1%的企業交易稅。在企業方面，若越南公司從加密資產轉讓中獲利（扣除成本與相關費用後），須課徵20%企業所得稅；提供加密相關服務的本地企業，也適用相同稅率。不過，加密資產本身的轉讓與交易暫免徵收增值稅（VAT），但其他相關服務仍須依現行規定課稅。同時，越南也啟動為期五年的市場試點計畫，預計核發約五張交易所牌照。根據官方資料，目前已有與越南技商銀行（Techcombank）、VP銀行（VPBank）、LP銀行（LPBank）、VIX證券（VIX Securities）及太陽集團（Sun Group）相關的企業通過初步審查。申請者須具備至少10兆越南盾（約新台幣130億元）資本，且65%以上需來自機構投資人，外資持股上限為49%。法律界認為，0.1%的交易稅屬合理範圍。Investpush Legal（Investpush Legal）律師陶進豐（Dao Tien Phong）指出，以交易額而非淨利課稅，有助於簡化監管流程，在試點階段更具可行性。他也強調，投資人更關心政策執行細節，而非單純稅率高低。事實上，越南已是亞太成長最快的加密市場之一。區塊鏈分析公司Chainalysis（Chainalysis）指出，2024年至2025年間流入資金高達約2,200億美元（約新台幣7兆元），年增55%。過去由幣安（Binance）等國際平台主導市場的情況，未來恐逐步改變。隨著監管收緊，越南正試圖在風險控管與產業發展之間取得平衡，也意味著當地加密市場將邁入全新階段。