我是廣告 請繼續往下閱讀

受到中東局勢影響，油價狂飆連帶讓航空成本上漲。交通部民航局何淑萍今（1）表示，燃油附加費調整，國內線平均漲97元台幣；國際線短程變成45美元、長程變成117美元。交通部長陳世凱今出席立法院交通委員會業務報告，立委洪孟楷關切燃油相關議題，詢問票價是否有漲價規劃，以及是否會限制外籍航空來我國加油。何淑萍指出，國內線調漲機制是，是會根據中油公佈價格，連續3個月調漲，才會因應國際趨勢調漲燃油附加費，每條航線變動不一樣，本次調漲平均漲97元。不過，考量離島當地居民需求，會透過離島作業基金吸收漲幅影響。在國際線部分，何淑萍說，國籍航空公司台灣出發的國際航線客運燃油附加費將調漲，目前尚未收到業者提到，但依依中油公告最新油價，短程航線將由每人17.5美元調漲為45美元（約台幣1437元），長程航線（包含歐、美、紐澳、中東、印度）將由每人45.5美元調漲為117美元（約台幣3730元），預計4月7日起生效。民航局已請航空公司應以適當方式揭露相關資訊，俾便旅客、旅行社、貨物託運人與貨主知悉，以善盡告知之責，減少消費糾紛。另外，陳世凱表示，內部有研議如果隨著戰爭持續，燃油變成戰略物資，國內燃油供應緊迫時，會以國籍航空為優先供應；供應緊迫以剩下1至2個月為判斷標準。若是其他國家對我國國籍航空採取限制加油，我國也會採取同樣限制其國籍航空；目前其他國家僅有限制供油，並非完全不供應油。