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荷姆茲海峽：美國不打算「包辦」

美國、以色列與伊朗的衝突已持續一個月，美國總統川普（Donald Trump）31日受訪時表示，美國與伊朗的戰爭可能在兩到三週內畫下句點。綜合美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，川普31日在橢圓形辦公室受訪時表示，雖然伊朗政權更迭不是原本的目標，但目前已經實現了，「我只有一個目標：就是讓他們不能擁有核武器，而這個目標已經達成了。他們將不會擁有核武。」他進一步稱，美方正在進行收尾工作，「我認為大約在兩週內，或許再多幾天就能完工。我們希望把他們擁有的一切都徹底摧毀。」川普補充，如果達成協議，戰爭可能會更早結束。「有可能達成協議，因為他們想談。他們想談的意願比我還強。在相當短的時間內，我們就會收工。」不過針對在衝突爆發後隨即遭封鎖的荷姆茲海峽，川普重新開放荷姆茲海峽應該是其他國家的問題，確保這條關鍵水道安全的責任將落在他們身上。他直言：我們沒有理由這麼做，那不是我們的事，那是法國的事，事關任何使用海峽的人。」他補充道：「海峽發生什麼事，將與我們美國無關。」面對全美平均汽油價格達到每加侖4美元的壓力，川普保證：「我唯一要做的就是離開伊朗，我們很快就會這麼做，到時油價就會崩跌。」不過雖然川普的語氣樂觀，CNN引述獨立石油分析師、海灣石油（Gulf Oil）顧問Tom Kloza的觀點提醒：「油價上漲如火箭升空，下跌卻如羽毛飄落。」 即使戰爭結束，加油站的零售價格可能也不會立即反映降幅。