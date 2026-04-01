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民進黨布局2026年選舉，台北市長部分，傳出在「扶君計畫」未果後，黨內高層有意改由綠委沈伯洋出馬角逐北市，「卡神」楊蕙如則認為，「吳怡農真的不是最慘烈佈局」，並警告若真的由沈伯洋參戰，綠營在2026年將面臨全軍覆沒的危機。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（1）日受訪時表示，相信沈會是一隻非常勇猛的馬，會在台北市創出很好的成績。楊蕙如指出，過去她曾批評吳怡農不適合參選台北市長，擔心其會拖累民進黨在全台的選情，但對比現狀，她認為吳怡農並非最糟的選擇。她強調，「如果現在提名沈伯洋參選台北市長，綠營真的會2026大陣亡，甚至2028都岌岌可危」。民進黨團上午舉行輿情記者會，莊瑞雄受訪時說，沈伯洋在台北享有很高的人氣，也得到很多年輕朋友的厚愛。他說，上一屆的台北市長選舉是7月13號提名，現在正式進入4月的第一天，稍安勿躁。莊瑞雄直言，哪怕最後是沈伯洋登場，也相信沈會是一隻非常勇猛的馬，會在台北市創出很好的成績。