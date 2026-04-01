前陣子天氣逐漸回暖，煩人的蚊子也開始出沒，不少人半夜總被惱人的蚊子嗡嗡聲吵醒，但開燈想解決卻又找不到蚊子蹤跡。對此，有內行網友提醒，半夜想打蚊子千萬別先開房間大燈，反而使用「手機手電筒」滅蚊成功率更高，實測5分鐘內就可以擊殺蚊子，讓一票網友大讚相當實用。過去國立中興大學昆蟲學系教授杜武俊，亦教學使用寶特瓶自製「滅蚊神器」，9成蚊子都能被消滅。
半夜打蚊子別先開大燈！她靠手機滅蚊：5分鐘內擊殺
一名女網友在Threads教學，表示不少人晚上睡覺發現有蚊子，第一個動作都是將房間所有電燈打開，準備找尋蚊子蹤跡與牠們廝殺，但其實不需要這麼麻煩，只要打開床頭燈，即可在5分鐘內輕鬆解決蚊子問題。
原PO進一步提到，蚊子出現後不開大燈，先開床頭燈等小燈，接著打開手機內建的「手電筒」功能，開始尋找蚊子本體，如果蚊子被手電筒照到，其影子就會投射在牆壁上，「行蹤無所遁形 飛到哪都逃不過你的眼睛，再拿出電蚊拍，跟蚊子說掰掰」，經過她實測5分鐘內就能快速消滅蚊子。
超實用方法在網路上爆紅，引來一票網友留言感謝，也有人提供其他殺蚊妙招，「電蚊拍壞了，目前為止，任何蟲都沒逃過酒精的噴灑」、「原本用電蚊拍，但沒有隨時放在旁邊有點不方便，現在用小吸塵器，也很有用」。
寶特瓶自製捕蚊神器！昆蟲教授不藏私傳授：消滅9成蚊子
事實上，過去國立中興大學昆蟲學系杜武俊教授提到，蚊蟲喜歡棲息的場所，除了戶外草叢、灌木叢、雜物背面等，室內陰暗角落、家具下方或背面、窗簾布幔後、地下室也是。如果要避免蚊子孳生，最好方法就是減少積水環境，遇有積水亦應立即倒掉、清理。居家防蚊除了裝設紗門、紗窗、門縫檔板阻隔蚊蟲飛進室內，室內盆栽可以利用海綿、紗網、吸水性材質置於盆底以阻隔蚊子產卵及孳生，或在蚊子偏好的棲息地點放置捕蚊裝置誘捕蚊蟲。
民眾也可「利用寶特瓶」自製捕蚊神器，只要在寶特瓶中加入1%的蜂蜜水，大寶特瓶水量約200cc ，小寶特瓶約100cc ，吸過血的蚊子為了找水產卵，沒吸過血的蚊子則為了食物，可以一網打盡，且因黑色阻斷其向光性而難以逃離，能抓住9成以上蚊子。
資料來源：疾管署
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一名女網友在Threads教學，表示不少人晚上睡覺發現有蚊子，第一個動作都是將房間所有電燈打開，準備找尋蚊子蹤跡與牠們廝殺，但其實不需要這麼麻煩，只要打開床頭燈，即可在5分鐘內輕鬆解決蚊子問題。
超實用方法在網路上爆紅，引來一票網友留言感謝，也有人提供其他殺蚊妙招，「電蚊拍壞了，目前為止，任何蟲都沒逃過酒精的噴灑」、「原本用電蚊拍，但沒有隨時放在旁邊有點不方便，現在用小吸塵器，也很有用」。
寶特瓶自製捕蚊神器！昆蟲教授不藏私傳授：消滅9成蚊子
事實上，過去國立中興大學昆蟲學系杜武俊教授提到，蚊蟲喜歡棲息的場所，除了戶外草叢、灌木叢、雜物背面等，室內陰暗角落、家具下方或背面、窗簾布幔後、地下室也是。如果要避免蚊子孳生，最好方法就是減少積水環境，遇有積水亦應立即倒掉、清理。居家防蚊除了裝設紗門、紗窗、門縫檔板阻隔蚊蟲飛進室內，室內盆栽可以利用海綿、紗網、吸水性材質置於盆底以阻隔蚊子產卵及孳生，或在蚊子偏好的棲息地點放置捕蚊裝置誘捕蚊蟲。
民眾也可「利用寶特瓶」自製捕蚊神器，只要在寶特瓶中加入1%的蜂蜜水，大寶特瓶水量約200cc ，小寶特瓶約100cc ，吸過血的蚊子為了找水產卵，沒吸過血的蚊子則為了食物，可以一網打盡，且因黑色阻斷其向光性而難以逃離，能抓住9成以上蚊子。