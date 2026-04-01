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半夜打蚊子別先開大燈！她靠手機滅蚊：5分鐘內擊殺

但其實不需要這麼麻煩，只要打開床頭燈，即可在5分鐘內輕鬆解決蚊子問題。

▲內行網友建議，半夜被蚊子吵醒第一步不是打開房間電燈，而是先打開小燈，接著以手機手電筒做輔助。（示意圖／取自PhotoAC）

蚊子出現後不開大燈，先開床頭燈等小燈，接著打開手機內建的「手電筒」功能，開始尋找蚊子本體，如果蚊子被手電筒照到，其影子就會投射在牆壁上，「行蹤無所遁形 飛到哪都逃不過你的眼睛，再拿出電蚊拍，跟蚊子說掰掰」

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