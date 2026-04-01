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伊朗總統釋出結束戰爭意願，停戰現曙光帶動全球股市全面回彈，台股由權值股領軍強彈，帶動台股ETF交易熱度，剛完成分割恢復交易的元大台灣50正2（00631L）今（1）日強彈，漲幅飆破7%，成交金額也強勢攻進ETF排行榜前三。觀察台股ETF早盤成交金額表現，前5名分別為0050、00981A、00631L、 00632R與0052，00631L是唯一的槓桿ETF，在反彈行情漲幅也最為強勢。法人表示，00631L為追蹤台灣50指數單日報酬正向兩倍，具槓桿效果其漲幅、反彈表現比原型0050還亮眼，隨著其分割後一張價格約20元上下，價格與主動式ETF00981A相近、也與009816相差不遠，成為小資族以小額放大資產最具效益的方式。法人指出，目前台股在季線附近獲題材面支撐，若後續美伊兩國訊息保持正向，以目前台股指標企業獲利預估，要再突破新高機率不小，對於沒有在選股操作的投資人，直接透過市值型0050、槓桿型00631L低檔布局，是現階段不錯的策略。