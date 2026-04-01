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民眾黨立委李貞秀因中配身份爭議未解，她日前開直播爆料，新竹市長高虹安收了民眾黨前主席柯文哲700萬元，引發外界關注，甚至因此遭民眾黨決議送交中央評議會裁處。民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶也公開表示，希望李貞秀以黨的生存與支持者的焦急為念，「知所進退」，暫停對外發言或直播，並配合中央評議委員會調查。傳出將由民眾黨創黨主席柯文哲處理李貞秀這塊「燙手山芋」，民眾黨總召陳清龍今（1）日表示，一切照中評會規定辦理。身兼民眾黨苗栗縣黨部主委的副縣長賴香伶昨日晚間透過苗栗縣黨部臉書發出聲明，直言李貞秀近日直播言行已對黨的正直誠信價值造成混淆，更引發基層反彈與質疑。賴香伶呼籲李貞秀「以黨的生存與支持者之焦急為念，知所進退」，不再對外發言或直播，並配合中評會公正調查。媒體報導，民眾黨中評會30日原盼李貞秀知所進退，但李貞秀卻反嗆「不可能」，還揚言若要直接除名，將去法院提訴訟。李貞秀今日受訪時回應，民眾黨會照制度來，尊重制度。陳清龍今日受訪表示，李貞秀直播的發言爭議已經交由中評會處理，規定非常清楚就交由中評會處理，黨團的立場是「我們是共同的作戰夥伴」，要在立院做好立委的職責，做到100分。針對傳出將由柯文哲處理李貞秀這塊「燙手山芋」，陳清龍表示，一切照中評會規定辦理。