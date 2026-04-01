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江啟臣毫無意外地在藍營台中市長初選中勝出，雖然還了江啟臣一個公道，但繞了一大圈仍然得到了原本就被清楚認知的結果，甚至讓綠營候選人有了以逸待勞的空間，黨中央在這一局中被認為按兵不動、以拖待變，關鍵大咖盧秀燕的態度曖昧，甚至受限於「不沾鍋」的藍軍傳統框架，在在都被支持者質疑與不諒解 ; 雖然吾人能理解盧對江啟臣與楊瓊瓔之爭，確實有「手心手背都是肉」的為難之處，但即便如此，盧的不表態更引發支持者與地方大老的集體憂慮，也由於江啟臣本就具有堅強實力與能量，故地方大老接連表態力挺，讓局勢有了更清晰的輪廓，而江也靠著一己的戰鬥力，漂亮地打贏了一場承載著地方支持者深切期待與藍營其他五都選將開疆闢土企圖心的神聖戰役，順勢化解了一盤好棋打到爛的可能危局。至此，台中這最後一塊拼圖到位，藍營六都戰將已然合體，「六星連動」的超展開不僅超前民進黨做了整體戰略佈局，拉高了藍營整體選戰聲勢外，江啟臣的勝出與確定提名，原本盧秀燕手心手背都是肉的為難也順勢化解，況且盧又是問鼎2028呼聲最高的藍軍亮眼金星，訪美返台後也以軍購議題作為展現競逐大位企圖心的起手式，現今盧有江啟臣這深具能量的後繼者，盧除了無後顧之憂外，「盧江聯手」和其他五都戰將的串接，更能建構「七星輝映」的格局，為藍軍吹響2028訴求政黨輪替的集結號。而「盧江聯手、七星輝映」從戰略上來說，更有四個明顯效果。首先，江的漂亮勝出，更讓盧秀燕能全無保留的將施政的績效與治理的眉角傳承給江，而江作為在地資深立委，服務本就到位，且具政治能量、專業與魅力，對市政亦有一定的熟稔度，有了盧的加持，江更能以「馬上便能上手的市長」做定位，往自己所設定的主軸「台中旗艦城」去做邁進並強化說服力。其次，盧江聯手也可將中台灣藍軍的聯合治理做更深刻的強化，畢竟盧之前不選黨主席，從2028的戰略邏輯來說，她便希望能將藍軍中部的選票拉到極致，來呼應「決戰中台灣」的邏輯，因為只要拉高中部的選票，結合藍軍北部所勝出的選票，便能有效平衡綠軍南部的優勢。現今又有江和盧強強聯手，更能達到藍軍中部盤面維穩的目標。再者，只要中部江啟臣能穩住盤面，不僅新的「中霸天」應運而生，盧除了無後顧之憂外，更能騰出手來南北馳援，落實藍營「最強母雞」的稱號，一方面為艱困選區助威，另方面鋪墊進逐2028的能量，不論是透過政策論述，或是藉由議題操作，盧藉此超前部署進入作戰模式，也能對賴清德產生牽制效果。此外，只要選舉的盤面能穩住，盧更能和鄭麗文的黨中央產生分進合擊的效果，畢竟鄭將在四月初進行訪陸，並可能與對岸領導人習近平會晤，當綠營磨刀霍霍準備祭出「抗中牌」時，盧秀燕的訪美正好能防堵或抵銷綠營強攻國民黨親中，順勢把國民黨抹紅的可能，並和鄭麗文共同呼應國民黨原本「親美和中」的政策主軸。而盧日前接受媒體專訪，談到軍購議題的細部脈絡，包括140億美元應要支持，畢竟全球都在搶武器，不用等發價書 ; 還有150億美元分兩部分，確定軍用提供美國或台灣，雖透過商售、委製民間，這沒問題，其餘不是軍用的部分，協助民間或產業發展的部分，應回歸到年度預算。而這些細節也可視為是在為藍軍3800億加Ｎ的「N」作鋪陳及深刻論述，避免綠營持續操作國民黨擋軍購，盧想將綠營貼國民黨「反軍購」的標籤撕下來的企圖心也至為明顯，畢竟盧與鄭都重視軍購，盧當然也希望協助黨中央反制綠營的攻擊，退一萬步來說，就算盧鄭仍可能有競合關係，但以盧的格局來看，當然是以合作為主。基於以上論述，可清楚發現，盧已經重拾對2028的企圖心，在戰略上也已做了明顯調整，現今江啟臣出線接棒盧秀燕，盧就像吃了定心丸般的，揮灑的空間更廣，不僅可在選務上多著墨，以盧江連線鞏固中台灣藍軍聯合治理的板塊，並與藍軍戰神蔣萬安全台連袂助選拉抬藍軍聲勢外，更能與黨中央鄭麗文分進合擊，護住鄭與國民黨的心脈，擋住綠營攻堅。只要以盧為主的「七星輝映」戰略奏效，連南二都都攻下一都的話，2028直搗綠營黃龍就不是說說而已了。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com