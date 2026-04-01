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效力紐約大都會隊的千賀滉大於今（1）日在客場對陣聖路易紅雀隊的比賽中，迎來了本季的首度登板先發。他投滿6局，僅被擊出4支安打、失2分，並送出9次三振，但由於未獲隊友火力支援，最終苦吞本季首敗。千賀滉大首局被維澤霍特（Weatherholt）擊出右外野安打，1出局後又對3棒巴爾森（Burleson）投出保送，陷入一、二壘有人的局面。儘管首局就面臨得點圈有人的壓力，但他處變不驚，迅速處理4棒溫恩（Wynn）的投手前觸擊並傳三壘封殺，隨後再以伸卡球讓高曼（Gorman）擊出左外野飛球出局，成功化解危機。二局下千賀從6棒沃克（Walker）連續投出3次三振。看似狀況回穩的千賀滉大，卻在三局下遇到亂流。先是被首名打者史考特（Scott）擊出二壘安打，接著又被維澤霍特敲出中外野安打，跑者趁傳上到二壘，形成無死二、三壘。隨後被2棒海雷拉（Herrera）擊出左外野方向的2分打點二壘安打，丟掉先制分數。儘管他隨後穩穩抓下出局數，但這失分讓他承擔了敗投。五局下，千賀在2出局後雖然送出保送，但他成功讓溫恩擊出游擊滾地球脫困。六局下，他再度展現宰制力，從5棒高曼開始連飆3K。千賀是在2022年季後以5年總額7500萬美元（當時約99億日圓）的大型合約加盟大都會。合約首年的23年賽季，他投了166.1局，留下12勝7敗、防禦率2.98的優異成績，但隔年的24年，他在春訓時右肩受傷，雖於7月26日（同27日）對勇士隊復出，卻在該場比賽又傷及左小腿，整季僅登板1場。去年球季雖然順利迎來開幕，但6月因右大腿後側拉傷脫離戰線。7月復出後狀況並未回穩，9月一度降至小聯盟。最終結算22場出賽，戰績7勝6敗、防禦率3.02。在今年春訓熱身賽中，他出賽3場共投9.2局，防禦率僅1.86，奪下11次三振，且僅投出1次保送，展現出控球力的提升。對即將合約即將走完的千賀滉大，今年的表現十分重要。