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2026年台東縣長選舉，民進黨已徵召立委陳瑩披袍參選，不過，曾多次參選台東縣長的前立委劉櫂豪透露，正在思考要不要第七度參選台東縣長，引起外界關注。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（1）日表示，若劉櫂豪出來參選，會變成多方角逐，對民進黨來講，力量當然會有所分散，但還沒到真正攤牌的時候。針對劉櫂豪可能再度角逐縣長一事，莊瑞雄上午在黨團記者會上表示，選舉倒也不是一定要把它當成一輩子的志業，選舉常常只是一時，「我們期待劉櫂豪，其過去長期在民進黨裡面努力，跟我們其實都是非常好的朋友」，劉過去在台東長期經營服務，累積一定的能量，也就是因為這樣，上次劉才脫黨參選。莊瑞雄提到，民進黨希望結合更多志同道合的同志一起打拚，台東是比較艱困的一個地方，民進黨必須要再加油，但台東人也很期待，如何來翻轉、來做改變，在現狀之下可以達到更好，每一位縣長，不管是當了四年或當了八年，多多少少都會有一些建樹，受到很多人喜愛。莊瑞雄坦言，若劉櫂豪出來參選，會變成多方角逐，對民進黨來講，力量當然會有所分散，那現在出來走一走、看一看，回應地方民眾對劉櫂豪的期待，或者說展現個人的一個意志，但還沒到真正攤牌的時候，有時候劉表達他個人的企圖心，那是好事。不過，莊瑞雄直言，是否參選決定，相信劉櫂豪必須考量到其朋友，會不會帶來困難，或者說參選的一個目的，是不是個人勇往直前就可以輕易達到？「太多考量因素了，我們再跟他聊一聊、大家跟他談一談，在黨內我們無所不談」。