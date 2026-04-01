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藍白首長喊話行政院先行動支部分預算，其中包括TPASS通勤月票等，行政院長卓榮泰回嗆：行政院的大門不能只開2％。對此，國民黨立委王鴻薇今（1）日痛批中央把地方當肉票，以為是在懲罰藍營執政縣市，其實綠營縣市也在墊付苦撐。另外，美伊戰爭造成石化供應鏈大亂，塑膠包材漲價缺貨情況頻傳，「塑膠袋之亂」引發民怨，政府只會喊話供應無虞，卻毫無作為。王鴻薇今接受《千秋萬事》專訪提到，她上個星期質詢經濟部長龔明鑫，對方說因為塑膠袋這種東西要製造非常快，供應「沒問題啦」，但王鴻薇認為，這樣的話，至少應該宣示1個禮拜之內解決好所有的塑膠袋之亂，不要只講供貨無虞，那請問一下為什麼美式賣場要限購了呢？而且現在一些農民已經在反映肥料的供應量開始減少。王鴻薇表示，她其實很同情龔明鑫，前面才有美國對等關稅、台美經貿談判的問題，現在又來一個中東戰爭，都是跟經濟部相關，大家都已經焦頭爛額，可是行卓榮泰有很焦頭爛額嗎？沒有！他大部分的時間繼續拿來鬥爭在野黨，這也是非常荒謬。針對國民黨主席鄭麗文將於4／7訪問中國，期間可能會面中國國家主席習近平，王鴻薇指出，鄭麗文這一次特別提到尊重執政的總統賴清德，行前願意去跟他報告，這是一個非常透明的態度，但因為賴總統雞腸鳥肚的性格，應該不會接受，過了幾天都沒有回應。而談到藍營今年底地方大選選情，王鴻薇則表示，初選難免有競爭，但是要變成良性的競爭，不要刀刀見骨，到最後很難整合。現在北中南人選出爐，都是黃金陣容，對年底的縣市長選舉審慎樂觀。