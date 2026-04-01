2026年4月1日，是「哥哥」張國榮離開我們的第23個年頭。當年他在香港中環文華東方酒店結束了傳奇卻短暫的46年人生，令全球影迷心碎。即便時光流逝，他留下的經典影像依然歷久彌新。《NOWnews今日新聞》本文特別整理張國榮生前5部必看經典作品，帶您重溫一代巨星的絕代風采。
《倩女幽魂》最帥書生寧采臣 開創人鬼戀經典
1987年上映的《倩女幽魂》改編自《聊齋誌異》，雖經多次翻拍，但張國榮與王祖賢的版本至今仍被視為「不敗經典」。張國榮演活了清純癡情的寧采臣，受封為影壇「第一書生」；他親自演唱的同名主題曲〈倩女幽魂〉更是傳唱至今，成功將淒美浪漫的人鬼戀深植人心。
《胭脂扣》瀟灑十二少 與名妓梅艷芳上演虐戀
張國榮與梅艷芳不僅是最佳銀幕情侶，私下更是摯友。在《胭脂扣》中，他飾演陰柔孤傲的富家子「十二少」，與梅艷芳飾演的美艷名妓「如花」相約殉情。戲外兩人曾有「40歲未嫁就娶」的約定，隨著張國榮墜樓過世、梅艷芳癌症病逝，這部作品也成了影迷心中最感傷的宿命寫照。
《阿飛正傳》張國榮NG最多 卻踏上封帝之路
《阿飛正傳》是張國榮演藝生涯的重要轉折點。原本劇本設定主角為劉德華，但張國榮憑藉精湛演技讓導演王家衛不斷加戲，其中他與張曼玉的特寫鏡頭來來回回拍攝了47次，創下張國榮影史上NG最多的紀錄，卻也磨練出最細膩的演技，讓他成功奪下香港電影金像獎影帝寶座。
《霸王別姬》不瘋魔不成活 程蝶衣就是張國榮
若要選出張國榮最具代表性的作品，《霸王別姬》當之無愧。張國榮將京劇名伶程蝶衣的性別迷失與情感糾葛演繹得入木三分，最後一幕那心碎絕望的神情更完美呈現了「不瘋魔，不成活」。導演陳凱歌曾回憶，當時他和張國榮相約香港文華東方酒店講解《霸王別姬》劇本，張國榮只靜靜抽著菸，最後站起身和他握手並表示：「謝謝你為我講的故事，我就是程蝶衣。
《春光乍洩》超越性別的愛情 與梁朝偉的靈魂糾葛
1997年的《春光乍洩》被譽為影史最偉大的同志電影之一。張國榮與梁朝偉在阿根廷的異國色彩下，展現出戀人之間純粹而痛苦的羈絆。拍攝期間張國榮還在阿根廷感染阿米巴菌，差點喪命。導演王家衛透過此片證明，真正的愛情無關性別，只有靈魂的拉扯，造就了這部經典不朽的文藝鉅作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
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※ 生命線專線：1995
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1987年上映的《倩女幽魂》改編自《聊齋誌異》，雖經多次翻拍，但張國榮與王祖賢的版本至今仍被視為「不敗經典」。張國榮演活了清純癡情的寧采臣，受封為影壇「第一書生」；他親自演唱的同名主題曲〈倩女幽魂〉更是傳唱至今，成功將淒美浪漫的人鬼戀深植人心。
《胭脂扣》瀟灑十二少 與名妓梅艷芳上演虐戀
張國榮與梅艷芳不僅是最佳銀幕情侶，私下更是摯友。在《胭脂扣》中，他飾演陰柔孤傲的富家子「十二少」，與梅艷芳飾演的美艷名妓「如花」相約殉情。戲外兩人曾有「40歲未嫁就娶」的約定，隨著張國榮墜樓過世、梅艷芳癌症病逝，這部作品也成了影迷心中最感傷的宿命寫照。
《阿飛正傳》張國榮NG最多 卻踏上封帝之路
《阿飛正傳》是張國榮演藝生涯的重要轉折點。原本劇本設定主角為劉德華，但張國榮憑藉精湛演技讓導演王家衛不斷加戲，其中他與張曼玉的特寫鏡頭來來回回拍攝了47次，創下張國榮影史上NG最多的紀錄，卻也磨練出最細膩的演技，讓他成功奪下香港電影金像獎影帝寶座。
《霸王別姬》不瘋魔不成活 程蝶衣就是張國榮
若要選出張國榮最具代表性的作品，《霸王別姬》當之無愧。張國榮將京劇名伶程蝶衣的性別迷失與情感糾葛演繹得入木三分，最後一幕那心碎絕望的神情更完美呈現了「不瘋魔，不成活」。導演陳凱歌曾回憶，當時他和張國榮相約香港文華東方酒店講解《霸王別姬》劇本，張國榮只靜靜抽著菸，最後站起身和他握手並表示：「謝謝你為我講的故事，我就是程蝶衣。
《春光乍洩》超越性別的愛情 與梁朝偉的靈魂糾葛
1997年的《春光乍洩》被譽為影史最偉大的同志電影之一。張國榮與梁朝偉在阿根廷的異國色彩下，展現出戀人之間純粹而痛苦的羈絆。拍攝期間張國榮還在阿根廷感染阿米巴菌，差點喪命。導演王家衛透過此片證明，真正的愛情無關性別，只有靈魂的拉扯，造就了這部經典不朽的文藝鉅作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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