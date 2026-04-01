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護理人力短缺、職場環境受關注，衛生福利部於3月30日舉行首屆「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮，由賴清德總統親自頒發獎項。認證聚焦三大面向，包括「護理職場意見反映及解決機制」、「護理人員多元彈性自主排班與執業」，以及「其他友善留任措施」。臺中榮民總醫院獲選醫學中心組典範醫院，並於典禮現場分享推動經驗。相較於過去外界多半以薪資或福利來理解護理友善，臺中榮總將護理支持從個別措施推進為更完整的職場治理思維，院內新人護理師一年留任率95%以上，成為此次獲得肯定的重要基礎。臺中榮總傅雲慶院長指出，護理是醫療體系穩定運作的重要核心，友善職場也不應只是口號，而必須落實到制度設計、管理思維與日常工作支持之中，讓護理師生活和工作取得平衡。對此中榮設有護理友善職場推動委員會，成員逾60%都是票選推舉的基層護理師，不僅讓基層實際參與優化院內護理職場，還設有11個意見反映管道，護理心聲有效被聽見。例如護理人員最在乎的排班，從全由主管排班轉向有42.2%護理單位採護理師自主排班，並有74.5%護理師為固定班別，不再因「花花班」犧牲個人生活品質；近年持續調整薪資後，護理師年收入破百萬。中榮更投入1億7500萬運用科技輔助護理工作，以「POWER BI人力儀表板」協助護理長配置合適三班護理人數，自114年7月起，三班護病比每月均100%達標！導入IOT智能設備、生成式AI、預測型AI和智能機器人，協助優化護理紀錄、病房流程，減輕重複性作業負擔，以電子紙床頭卡為例，每天每床班節省19分鐘；電子紙靜脈輸液標籤以35床病床為例，每天可省77分鐘；智慧尿液磅秤則讓繁瑣的測量、倒尿時間從60秒縮減成18秒，讓護理工作能更聚焦於照護專業本身。對於新手護理師，中榮不僅自學生起即提供獎學金外，招募時也設置各護理工作站供體驗，並公開揭示招聘病房別、班別和時段；導入護理導師制度，手把手輔導。後續護理職涯發展，中榮推動包括資訊、教育、研究、專科、健康諮詢、傷口護理等10項護理角色，多元發展；另鼓勵並補助護理師出國進修，4年超過2百人次、補助逾2千萬。還有托嬰、托育協助，共招收210名嬰幼兒，當護理師的神隊友，以及運動健身活動緩解工作壓力。從制度面、管理面、科技應用到人文生活關懷，回應第一線護理人員在工作現場最真實的需求。傅雲慶院長表示，此次獲得首屆典範認證肯定，是對院內團隊持續優化護理執業環境的一項鼓舞，也提醒醫療機構，真正能留住人才的，往往不是單一措施，而是讓第一線感受到被理解、被支持，並看得見長期發展的可能。他特別感謝賴清德總統健康台灣的政策及衛福部石崇良部長的多項補助措施，也感謝退輔會嚴德發主委的大力支持，讓中榮無後顧之憂，可以全力投資來改善同仁的工作職場。