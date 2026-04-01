我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲因京華城及政治獻金等案件，於3月26日遭台北地方法院一審判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。台北地方法院在昨（31）日正式對外公開京華城案的審理影片，揭露柯文哲與律師在法庭上的攻防，掀起輿論熱議。對此，政治評論員、前民眾黨幕僚吳靜怡怒轟，民眾黨現在又在造謠法庭影片刪減非常多，可憐，一群不斷放羊愛說謊的騙子。吳靜怡表示，柯文哲為什麼可以在法庭作偽證？一開口，就說謊？柯文哲憤怒為李文宗喊冤，大聲強調「李文宗他完全沒有參與京華城案，他當時也沒有在負責什麼民眾黨的財務」，大罵檢察官栽贓，這段話是事實嗎？李文宗跟京華城案或許無關，但不代表跟沈慶京無關，2019年，魚果市場第一次招標流標當晚，柯文哲難道沒有跟沈慶京見面？這是比京華城案更早之前，就在威京集團總部3樓，李文宗有沒有在現場？談了什麼？難道不就是跟威京集團子公司中華工程有關？吳靜怡提到，另外，柯文哲怎麼和她認知不太一樣，李文宗還在擔任北捷董事長時，就聽金主說：「民眾黨的政治獻金就是李文宗處理的。」之後在柯文哲參選總統的競選期間，李文宗還是延續在處理政治獻金，所以柯文哲激動什麼？「柯文哲職場霸凌公務員的樣子，就像是他怒批賴清德一樣的嘴臉！」吳靜怡直言，柯文哲不只把自己當朕，更時不時把公務員當狗看，開會不滿意就會突然大發雷霆、摔東西，情緒失控捶桌子，當說出真心話的建議時，他就會下達「朕的指令」調職、永不錄用！整個市政府風氣就是很肅殺，比威權更獨裁，在這種情勢下，沒有公務員敢在會議中忤逆柯文哲的意思，所以京華城案後來沒有公務員反對柯的決定，彭振聲、邵琇珮只好配合到底，但其實人人都求自保。吳靜怡狠酸，柯文哲在庭上表現完全像是廢材，辯護方式完全沒有採任何有力證據，還哭家裡「沒有傭人」；反而突顯出廖彥鈞檢察官條理清晰、幽默又富有正義，林俊言檢察官也讓「自行車手」變成熱門搜尋。黃國昌要求法庭公開透明、硬是要修法的結果，沒想到卻是大大公開了律師團隊能力不足，柯文哲論述蒼白無力又荒謬，黃國昌還在那邊打瞌睡。最後，吳靜怡強調，民眾黨的泡沫化已經啟動，因為支持柯文哲無罪，會讓人感到丟臉！現在為了面子，又在造謠法庭影片刪減非常多，可憐，一群不斷放羊愛說謊的騙子。