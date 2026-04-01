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▲張國榮逝世23年了，歌迷、影迷依然沒有忘記他，在4月1日忌日這天來到香港中環東方文華飯店獻花思念他。（圖／微博＠張國榮藝術研究會LCAS）

一代巨星張國榮逝世23周年，儘管已經過去多年，每到4月1日，就是世界各地的歌迷想念他的日子。從昨（31）晚開始，大批歌迷、影迷陸續前往中環文華東方酒店外獻花，現場沿著飯店一側延伸出將近十公尺長的花牆。今（1）日，東方文華外的獻花區域有來自香港及海外各個歌迷組織的花牌與紀念品。除了鮮花和紀念版以外，還有用紅白玫瑰製成的排字，寫著「愛慕哥哥」、「此愛綿綿無絕期」，還有不少歌迷寫的卡片，表達對哥哥的追思。每年4月1日到文華酒店悼念張國榮，已成為歌迷間的一種默契，現場除了資深歌迷，也有不少被張國榮經典電影和音樂作品吸引的年輕一代，影響力跨越歲月。酒店外的獻花人數預計在傍晚達到高峰。據悉，歌迷會將於今晚在酒店附近進行短暫的靜默悼念儀式，並依照往年慣例在晚間結束後自行清理現場，保持街道整潔。針對今年的23周年紀念，香港環球唱片與張國榮生前摯友陳淑芬於 3 月底發表聯合聲明。聲明中強調，對於市面上出現多場未經授權、以「紀念張國榮」為名義的商業演出及宣傳活動表示關注，呼籲各界尊重版權與相關肖像權。主辦方提醒歌迷應參與由官方認可或非營利性質的悼念集會，以正視聽，維護偶像的藝術聲譽。