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中華航空今（1）日公布第二架寶可夢彩繪機，把13隻寶可夢繪A350 客機機身，將在明日首航。The Pokemon Company董事福永晋表示，華航已故前董事長謝世謙一直想打造第二台彩繪機，很遺憾他今天不能參加發表會，相信明天啟程時他會在離我們最近的地方守護著我們。中華航空正式發表與The PokemonCompany攜手打造的第二架寶可夢彩繪機「皮卡丘彩繪機CI2」，把13隻寶可夢繪在A350客機機身，包含飛翔皮卡丘、皮皮、迷你龍、哈克龍、快龍、毽子草、毽子花、毽子棉、狩獵鳳蝶、青綿鳥、七夕青鳥、克雷色利亞及彩粉蝶，引擎上更藏有小驚喜等待旅客尋寶。中華航空總經理陳漢銘表示，本次選用廣體客機，希望搭載更多喜歡寶可夢的旅客去旅行；機身上的寶可夢都具備飛行屬性，特別是彩粉蝶帶出台灣蝴蝶王國的美譽，而個性溫和但飛行速度極快的快龍，也有海上守護者的名稱，更是呼應華航在空中提供的機上服務。未來將透過彩繪機持續串連世界，飛往東京、西雅圖等更遠航點。福永晋回憶，第一架彩繪機合作是在疫情後，希望讓大家值得期待的樂趣，因此公司向華航提案。當時華航前董事長謝世謙說，「疫情讓整個世界改變，我們也必須要跟著改變」，自己也很受鼓舞，很可惜他今天無法參與發表會，相信他明天啟程時會在離我們最近的地方守護。隨「皮卡丘彩繪機 CI2」正式啟航，華航特別為小小旅客打造專屬的夢幻飛行體驗，主題貼紙本、創意手繪扇及別緻手繪提袋等多款寶可夢主題禮物，讓小朋友們在雲端也能自由揮灑根像力，享受與寶可夢共同飛行的時間。此外，華航更同步於全航線端出吸睛的「寶可夢主題兒童餐盒」•組合式的立體餐盒•讓飛行體驗自視覺延伸至味蕾，全程陪伴每位小小冒險家童趣旅程。華航「皮卡丘彩繪機 CI2」聯名周邊商品也將於4月初陸續開賣，包含登機箱、頸枕、飛行夾克等，琳琅滿目的主題商品橫跨日常穿搭、旅行必備好物等用途，透過華航 eMall 網站及機上 Home Delivery 送貨到府販售•未來也將推出更多周邊商品，值得期待，歡迎寶可夢玩家們把握機會收藏。