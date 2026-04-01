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▲王子才剛介入范姜彥豐（右）和粿粿（左）的婚姻，如今又被爆出閃兵。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang)

王子偷吃粿粿還沒洗白 又因閃兵被抓

利用血壓造假 偷換監測儀器製造體檢異常

多名藝人恐涉案 演藝圈全面關注

藝人王子邱勝翊今（1）日清晨因涉嫌逃避兵役，遭檢警拘提到案，震撼娛樂圈，此案源自檢警先前偵辦詐騙案件時意外查出，逐步追溯出一條專門協助役男規避兵役的地下網絡，甚至牽出多名演藝圈人士，隨著調查持續深入，整起案件逐漸從單一違規行為擴大為組織性犯罪，引發外界高度關注。《NOWNEWS今日新聞》也整理閃兵集團的造假手法、血壓造假等手段一次看。王子邱勝翊在偷吃好友范姜彥豐妻子粿粿的事件後消失於演藝圈，如今又再度因為閃兵案被拘提，據了解檢警早在前年5月偵辦詐騙案件時，從查扣的手機資料中發現關鍵線索，發現有詐騙集團成員委託特定人士協助逃避兵役。進一步追查後，鎖定綽號「黑哥」的陳志明為核心人物。陳嫌因涉及其他案件早已遭通緝，並於去年1月落網入獄，但其手機內殘留的通訊資料，卻成為揭露整個閃兵網絡的關鍵證據，也讓案情持續擴大。檢警調查指出，該集團熟知兵役體檢漏洞，特別鎖定「高血壓」作為操作關鍵，陳嫌事先購買多套24小時血壓監測設備，並指導役男在體檢時透過憋氣與腹部用力等方式，刻意製造血壓異常數據，一旦成功取得進一步檢測資格，便進入下一步操作，讓整個流程看似符合醫療程序，實際卻早已被人為操控。更關鍵的是，在役男配戴24小時血壓監測儀期間，集團會安排人員或由主嫌親自出面，將原本配戴於役男身上的設備替換，再於接近檢測結束前換回原裝設備，透過這樣的方式，使最終測量結果呈現異常數值，進而取得不實診斷證明，成功規避兵役義務，此次被拘提的相關人員，多數皆透過相同模式操作。隨著調查持續推進，檢警已從相關證據中清查出多名疑似涉案人士，其中甚至包含知名藝人如王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石、陳柏霖、修杰楷、書偉、坤達、小杰、唐振剛、薛仕凌以及阿達等人，讓整起事件備受矚目。王子邱勝翊此次被列入拘提名單，也讓案件討論度再度飆升，後續是否還有更多人被牽連，以及相關責任歸屬，仍有待司法單位進一步釐清。