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民進黨布局2026年選舉，但台北市長人選仍陷僵局，傳出在「扶君計畫」未果後，黨內高層有意改由綠委沈伯洋出馬角逐北市，對此，沈伯洋今（1）日透露，目前選對會尚未找過他，若選對會來問他，他一定全力配合。綠營台北市長人選尚未攤牌，黨內原高度期待行政院副院長鄭麗君出戰，甚至傳出有「扶君計畫」，但因其忙於台美關稅，參選意願始終未定，為此，黨內高層有意派出沈伯洋角逐，民進黨選對會最快將於4月7日開會敲定台北市長提名人選。沈伯洋今接受《POP撞新聞》專訪時透露，目前選對會還沒找過他，外面傳的沸沸揚揚，但還沒發生，黨中央還沒問過；沈也透露，他本來也以為是鄭麗君參選台北市，在立法院總質詢遇到鄭，也向鄭說聲「加油」。沈伯洋提到，身為黨團幹部，現在有兩件事情很重要，一個是軍購，另一個是「鄭習會」，現在最主要的角色就是把立法院工作做好。主持人黃暐瀚追問，若黨需要他承擔，是否有意願？沈伯洋回應，他現在真的還沒有往那邊去想，因為還沒被徵詢，但若是選對會來問，「如果我們政黨覺得就是要戰了，覺得應該需要你，我一定也是跟著配合」，至於全盤考量為何，這都是後續的事。