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再爆藝人閃兵案第四波，今(1)日清晨新北地檢署指揮新北刑警大隊、永和分局兵分多路行動，拘提先前涉入藝人范姜彥豐、粿粿婚姻風波的棒棒堂「王子」（邱勝翊），重出預計拘提將近10人，還疑似有小網紅。對此，內政部回應，去年10月已嚴正聲明，兵役制度公平正義不容侵犯，意圖避免徵兵處理及意圖妨害兵役情形者，可處5年以下有期徒刑，及相關法令嚴辦，絕不寬貸，切莫以身試法。藝人閃兵案源於去年2月份藝人王大陸閃兵事件，事後內政部和北檢一連揪出92人疑似有逃兵狀況，後續陸續拘提王大陸、陳零九、《超克7》成員李銓、大根、阿虎、棒棒堂「威廉」、模特兒陳信維、小熊、陳大天、舞台劇演員黃博石等10名演藝圈人士；去年10月第三波搜索，在拘提陳柏霖、修杰楷、書偉、坤達、小杰5人涉案。就連金鐘影帝薛仕凌、演員唐振剛、阿達（昌璟翔）眼見苗頭不對，也陸續自行出面到地檢署自首，不過薛仕凌隨後遭檢方指出，為求脫罪，私下聯繫拍戲認識的醫生，試圖請對方出庭作證背書，卻刻意隱瞞支付費用跟代測，認為犯後態度明顯惡劣，要求從重量刑。目前涉案藝人已經高達19人，對於閃兵案再爆出第四波，內政部表示，去年10月已嚴正聲明，兵役制度公平正義不容侵犯，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」第3條及第13條規定，意圖避免徵兵處理及意圖妨害兵役情形者，可處5年以下有期徒刑，及相關法令嚴辦，絕不寬貸，切莫以身試法。