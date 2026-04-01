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一名女子在家中休息時，差點成為火災受害者。她原本躺在床上滑手機，長子在旁休息，懷中的嬰兒安然熟睡，沒想到一聲巨響瞬間打破寧靜，火光從床頭板竄出，場面相當驚悚。根據《美聯社》報導，此事發生於三月底的泰國清萊，只見影片中女子見到行動充起火立刻尖叫，連忙將長子拉離火源，再抱起嬰兒迅速撤離現場，所幸三人都安全無恙。火源經檢查後發現，是一個長時間充電的行動電源突然爆炸，藏在枕頭下。這起事件發生在居家日常生活中，提醒民眾不要長時間將充電設備置於床上或枕頭附近，以免因過熱或老化導致意外。專家指出，行動充若長時間充電或使用不合格產品，內部鋰電池可能膨脹甚至短路，引發火災風險，建議放置在通風良好且遠離易燃物的地方充電。儘管這次事件未造成人員傷亡，但火勢一旦擴散，後果不堪設想。家庭使用電子設備安全仍需加倍留意。此事件也在網路上引發討論，許多網友呼籲「安全第一」，並分享自家充電習慣，以避免類似危險再次發生。