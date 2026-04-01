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王子（邱勝翊）因介入范姜彥豐和粿粿的婚姻，形象大受打擊，未料今（1）又因涉嫌閃兵，遭警方拘捕，有網友好奇范姜彥豐有沒有當兵，如果有的話，實在是贏過王子太多了。《NOWNEWS今日新聞》也詢問范姜當兵一事，截稿前尚未得到回應。王子因偷吃粿粿演藝事業停擺，今又因閃兵遭警方拘提，可謂是屋漏偏逢連夜雨，有網友好奇，范姜彥豐有沒有當兵，「如果有，真的是贏王子太多了！只可惜王子贏了夫人又逃兵」。范姜彥豐是台日混血，如果選擇日本籍的話可以不用當兵，但當初他和粿粿登記結婚時，有曬出台灣的身分證，具有雙重國籍的話在台灣還是有服兵役的義務。沒想到如今王子涉閃兵被捕，范姜彥豐的背景再度受到討論。